100 Prozent des Gewinns fliesst in Projekte in Palästina

Johannes Hillig Redaktor News

Es gibt wohl nichts Schöneres, als bei der Hitze einen grossen Schluck eines kalten Getränks zu nehmen. Sich bei der Auswahl zu entscheiden, ist gar nicht so einfach.

Besonders im Denner in Rheinfelden AG. Denn dort stehen neben Rivella und Eistee neuartige Dosen mit der Aufschrift: Palestine-Drinks. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Cola, Orange oder Energy. Der Preis ist immer der Gleiche. 1.30 Franken pro Dose. Stammen die Dosen aus Palästina? Nein.

«Aus jedem Schluck wird ein Beitrag zu Solidarität»

Dahinter steckt das schwedische Unternehmen Safad Food AB. «Unser Erfrischungsgetränk ist viel mehr als nur ein Erfrischungsgetränk, es ist ein Symbol für Einheit und Zielstrebigkeit», heisst es auf der offiziellen Seite zum Palästina-Drink.

Beim Kauf einer Dose werden Projekte in Palästina unterstützt. «100 Prozent des Gewinns unseres Mutterunternehmens in Schweden fliesst in Initiativen, die Bildung, Kultur und soziale Entwicklung fördern. So wird aus jedem Schluck ein Beitrag zu Solidarität und Zusammenhalt.»

«Wir überprüfen unser Sortiment laufend»

Unterstützt Denner jetzt Palästina? Ja und nein. «Denner führt keine Palestine-Drinks in seinem Sortiment», sagt Denner-Sprecher Thomas Kaderli zu Blick. Allerdings können Denner-Partner teilweise selbst über das Sortiment entscheiden.

Kaderli weiter: «Der Inhaber unterstützt zahlreiche Hilfswerke und wollte auch bei diesem Produkt, das ihm angetragen wurde, den unterstützenden Gedanken dahinter fördern. Ob das Getränk im Sortiment bleibt, macht er abhängig davon, ob es eine Nachfrage dafür gibt.»

Denner ist damit die einzige Supermarkt-Kette, die Palestine-Drinks teilweise im Sortiment führt. Migros und Coop verkaufen die Dosen nicht, wie die beiden Firmen auf Anfrage von Blick erklären. Aber warum nicht? Migros schweigt dazu. Und Coop erklärt: «Wir überprüfen unser Sortiment laufend und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Dabei erhalten wir regelmässig zahlreiche Angebote für neue Produkte und prüfen sorgfältig, welche davon unser Sortiment sinnvoll ergänzen könnten. Für die genannten Produkte konnten wir bisher kein Kunden-Bedürfnis feststellen.»