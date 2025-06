Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen «Palestine Action» und der Polizei in London sowie Anschlägen auf mehrere Einrichtungen wird die Gruppe nun verboten.

Pro-Palästina-Gruppe wird in England verboten

Pro-Palästina-Gruppe wird in England verboten

1/5 Foto: Anadolu via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Begleitet von Protesten in London hat die britische Regierung das Verbot einer pro-palästinensischen Aktivistengruppe angekündigt. Sie habe beschlossen, die Gruppe «Palestine Action» gemäss dem Terrorismusgesetz zu verbieten.

Das schrieb Innenministerin Yvette Cooper in einer Mitteilung. Laut der Nachrichtenagentur PA kann die Mitgliedschaft oder die Unterstützung der Gruppe dann mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden.

Anschläge auf mehrere Einrichtungen

Die Gruppe war zuletzt für einen Farbanschlag auf britische Militärflugzeuge verantwortlich und hatte auch schon Donald Trump verärgert. Im März hatten die Aktivisten einen Golfclub des US-Präsidenten in Schottland beschädigt. Das Clubhaus war mit roter Farbe besprüht und das Grün stellenweise umgegraben worden.

Auch in ein britisches Werk eines israelischen Rüstungsunternehmens war die Gruppe schon eingedrungen.

«Schändlicher Angriff» auf Militärbasis

Der Zwischenfall mit den Militärmaschinen auf einer Basis der Royal Air Force am vergangenen Freitag hatte in Grossbritannien für grosses Aufsehen gesorgt. Dieser «schändliche Angriff» sei der jüngste in einer langen Reihe gewesen, sagte Cooper.

Das Verbot, für das die Zustimmung des Parlaments notwendig ist, gelte spezifisch für diese Gruppe. Sie betreffe keine legalen Protestbewegungen, die sich für Themen rund um Palästina oder den Nahen Osten einsetzen.

Wegen der Ankündigung waren in London am Trafalgar Square Demonstranten mit der Polizei aneinandergeraten. Ursprünglich sollte der Protest unmittelbar vor dem Parlament stattfinden, wurde auf Anordnung der Metropolitan Police dann aber verlegt. Zu Verletzten gab es zunächst keine Angaben.