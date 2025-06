Für den Donnerstagabend war eine Pro-Palästina-Demo im Zentrum von Zürich angekündigt. Statt am Hauptbahnhof die Gleise zu blockieren, zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten in den Kreis 4. Die Polizei ist vor Ort.

Ausschreitungen an der Pro-Palästina-Demo in Zürich

1/14 Am Donnerstagabend kommt es zu einer unbewilligten Pro-Palästina-Demo in Zürich. Die Polizei steht im Einsatz. Foto: keystone-sda.ch

Ein brennender Container bei der Tramhaltestelle, Polizisten in Vollmontur, ein Wasserwerfer, der auf seinen Einsatz wartet und «Free Palestine»-Rufe – dieses Bild zeigt sich am Donnerstagabend am Lochergut im Zürcher Kreis 4.

Zur Demonstration haben linke Aktivisten schon früh über Social Media aufgerufen. Ziel war es ursprünglich, die Gleise am Hauptbahnhof zu blockieren und einen «Shutdown» zu provozieren. Die Kantonspolizei Zürich reagierte jedoch und riegelte den Bahnhof ab.

Chaoten zünden Container an

Auf Instagram wurden die, die an der Demonstration teilnehmen wollten, dazu aufgerufen, Richtung Kreis 4 zu ziehen. Dann Richtung Lochergut. Hier scheint das Aufeinandertreffen der linken Chaoten und der Polizei zu eskalieren. Es brennt ein Abfallcontainer und es sind Knallgeräusche zu hören. Die Demonstrierenden werden weiter über Social Media angewiesen, weiterzuziehen.

0:32 Brennende Container: Video zeigt die Ausschreitungen am Lochergut

Wie Bilder und Videos von Leserinnen und Leser zeigen, zieht der Demozug durch die Langstrasse. Wie die Aufnahmen weiter zeigen, verbarrikadieren sich die Demonstrierenden hinter Containern. Wie ein Augenzeuge gegenüber Blick sagt, schmissen die linken Chaoten mit Steinen und Petarden auf die Polizei. Die Einsatzkräfte setzten Gummischrot und Wasserwerfer ein.