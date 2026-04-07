«Die Ärzte sagten mir jeden Tag, dass sie in wenigen Stunden sterben könnte»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newdesk

90 Tage sind seit dem Inferno von Crans-Montana vergangen. Die Opfer und ihre Familien kämpfen nach wie vor mit den schlimmen Folgen, die das Unglück anrichtete.

Eine der Betroffenen ist die 19-jährige Anaïs. Sie erlitt bei dem Feuer schwere Verbrennungen an 70 Prozent ihres Körpers. Für ihre Mutter Julie ist der Alltag seither ein ständiger Kampf, wie sie im Gespräch mit dem RTS-Format La Matinale schildert. «Sie lag acht Wochen im künstlichen Koma – ihr Leben hing die ganze Zeit am seidenen Faden. Die Ärzte sagten mir, dass sie in wenigen Stunden sterben könnte.»

Die Jugendliche wurde nach der Katastrophe zur Behandlung nach Hannover in Deutschland verlegt.

«Medizinisch ist sie stabil, aber sie leidet weiterhin unter den Folgen der schweren Verbrennungen. Beide Hände sind stark betroffen, sie kann sie nicht benutzen.»

Julie hat sich seit dem Unglück ein Hotelzimmer in der Nähe des Spitals genommen, um bei ihrer Tochter sein zu können. «Ich wohne seit drei Monaten hier. Wir wollten so nah wie möglich bei ihr sein», sagt sie. Doch die Entfernung zur Schweiz, die Sprachbarriere im Spital und das Fehlen psychologischer Unterstützung in Französisch machen die Situation schwierig. «Anaïs fühlt sich isoliert. Sie leidet unter Schmerzen und der Erkenntnis, dass ihr Leben nie wieder so sein wird wie vorher. Sie fühlt sich allein und will einfach nach Hause und ihre Freunde sehen.»

Seit dem 10. März gilt Anaïs' Zustand als stabil genug, um sie in die Schweiz zu verlegen. Doch trotz mehrfacher Zusicherungen des Universitätsspitals Lausanne (CHUV), dass eine Rückführung «in den kommenden Tagen» organisiert werde, ist bisher nichts geschehen.

Die Mutter kritisiert die Schweizer Behörden scharf: «Sie sagen mir, dass sie im Falle weiterer Unfälle Leute ins Ausland schicken müssen. Können Sie das glauben?»

Auch die geplante Transplantation ihrer Tochter musste wegen der unklaren Situation um Wochen verschoben werden. «Ihr müssen die Fingerglieder amputiert werden. Wir hätten das lieber in der Schweiz machen lassen, denn ohne psychologische Unterstützung in Französisch wird es schwierig.»

Die Generaldirektorin des CHUV, Claire Charmet, räumt im Gespräch mit RTS ein, dass die begrenzte Verfügbarkeit von Betten für Schwerbrandverletzte und die Notwendigkeit, Kapazitäten für Notfälle freizuhalten, die Rückführung verzögert haben. Man arbeite jedoch mit dem Universitätsspital Zürich zusammen, um eine Lösung zu finden.

Gegenüber RTS bestätigte die Mutter, dass sie kürzlich einen Anruf vom Lausanner Unispital erhalten hat, in dem eine baldige Rückführung in die Schweiz in Aussicht gestellt wurde.