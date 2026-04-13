Schwerer Gang für Féraud

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es dürfte ein schwerer Gang für ihn sein: Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, muss heute vor der Staatsanwaltschaft in Sitten VS aussagen. Die zentrale Frage, die er wohl beantworten muss: Warum wurden im Le Constellation jahrelang die Kontrollen versäumt?

Wie die italienische Zeitung «La Repubblica» berichtet, betrat Féraud am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr den Anhörungsraum. Er nahm dabei offenbar einen Seiteneingang, wie das Blatt schreibt. Unmittelbar danach begann Féraud mit einer ersten Erläuterung zur Organisation und Funktionsweise der Stadtverwaltung von Crans-Montana.

Offenbar soll auch die Frage geklärt werden, ob die Kontrollen aus wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen nicht durchgeführt wurden. Wie die anderen Beschuldigten wird Féraud der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Brandstiftung beschuldigt.

Bereits kurz nach der Katastrophe hatte die Gemeinde Crans-Montana über ihren Präsidenten an einer Medienkonferenz eingeräumt, dass die Bar «Le Constellation» seit 2019 nicht mehr kontrolliert worden war. «Wir können uns nicht erklären, warum diese Kontrollen nicht durchgeführt wurden», hatte Féraud damals erklärt.

Mitte Februar kam heraus: Ein Grund dafür war ein Computer-System namens «VS Fire», in dem wichtige Daten zu Brandschutzkontrollen gespeichert waren. Dieses System funktionierte schlecht: Daten gingen verloren und Kontrollen konnten nicht richtig durchgeführt werden.

Verantwortlich dafür war unter anderem ein IT-Unternehmer, der das System betreute. Als er psychische Probleme bekam, verlor die Gemeinde den Zugriff auf die Daten. Viele Informationen konnten später nicht wiederhergestellt werden. Weiter gaben mehrere Angestellten der Gemeinde Crans-Montana zudem an, dass Personalmangel die Probleme verstärkt hätten. Meine Kollegen Pascal Scheiber und Helena Graf haben in diesem Artikel die bekannten Versäumnisse zusammengefasst.