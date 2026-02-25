Bund will 50’000 Franken pro Opfer zahlen

Jetzt ist klar: Der Bundesrat will nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana einen einmaligen Solidaritätsbeitrag von 50’000 Franken pro Opfer auszahlen. Anspruch hätten die Angehörigen der Verstorbenen sowie Personen mit Spitalaufenthalt, geben Parmelin und Jans in Bern bekannt.

Der Solidaritätsbeitrag solle Betroffenen eine rasche und unbürokratische Unterstützung bieten zur Überbrückung akuter finanzieller Engpässe. Zudem erachtet der Bundesrat einen solchen Beitrag auch als «wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität» und als Ausdruck der Anteilnahme des Bundes.

Doch es gibt noch Hürden: Über das dringliche Bundesgesetz dafür muss noch das Parlament entscheiden.