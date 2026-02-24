Doris Leuthard wird Präsidentin der Crans-Montana-Stiftung.

Alt Bundesrätin Doris Leuthard wird Präsidentin der neu gegründeten Stiftung Beloved. Angehörige der Opfer, Verletzte sowie Einsatzkräfte sollen durch die Stiftung finanzielle Unterstützung erhalten.

Neue Stiftung Beloved unterstützt Brandopfer, geleitet von Doris Leuthard

Stiftungskapital umfasst 1 Mio. CHF Betriebsgeld und 17 Mio. Spenden

Walliser Staatsrat trägt 10 Mio. CHF zu den Spenden bei

Céline Zahno Redaktorin Politik

Über die neu gegründete Stiftung sollen die Opfer Brandtragödie und ihre direkt betroffenen Angehörigen Unterstützung erhalten. Auch Projekte zum Gedenken an die Opfer oder Präventionsmassnahmen sollen so finanziert werden, wie der Kanton Wallis am Dienstag mitteilt.

Alt Bundesrätin Doris Leuthard (62) wird die Stiftung Beloved präsidieren. Die Walliser Regierung hat auch einen weiteren Teil der Mitglieder des Stiftungsrates bezeichnet. Die beiden Ärzte François Sarasin, ehemaliger Leiter der Notfallstation der HUG, und Mette M. Berger, Honorarprofessorin der UNIL für Intensivpflege und ehemalige Leiterin des Zentrums für Schwerbrandverletzte sind ebenfalls Mitglieder.

Auch Vertreter der Familien der Schweizer und der französischen Opfer sind Teil des Stiftungsrates. Eine Vertretungsperson der italienischen Opfer soll noch ernannt werden.

Das Anfangskapital der Stiftung setzt sich zusammen aus einer Millionen Franken für den Betrieb der Stiftung sowie aus Spendenzusagen von derzeit 17 Millionen Franken – darunter die 10 Millionen Franken, die der Staatsrat beisteuert.



