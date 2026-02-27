Im März gibt es einige Änderungen in der Schweiz. Für Bau- und Verdichtungsprojekte gelten neue Regeln beim Lärmschutz, Deutschland verlängert seine Grenzkontrollen und im Kanton Graubünden werden die Standorte von Blitzerkästen veröffentlicht.

Das ändert sich im März in der Schweiz

Heimelektronik wird teurer

Unterhaltungselektronik wird teurer – und das voraussichtlich schon ab März. «Ab März oder spätestens zum Halbjahr rechnen wir mit einer Verteuerung der Verkaufspreise für Notebooks und PCs», sagte ein Sprecher von Digitec Galaxus der «Aargauer Zeitung». Demnach würden die Einkaufskosten für Computer derzeit im einstelligen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich ansteigen. Der Onlinehändler rechnet ausserdem auch bei Handys mit einem Anstieg der Verkaufspreise.

Ein Grund dafür, dass die Geräte teurer werden, ist, dass die sogenannten DRAM-Speicherchips immer knapper werden. Das wiederum liegt daran, dass grosse KI-Unternehmen den Markt leerkaufen.

Neue Regel für Instrumente im Flieger

Die Swiss ändert im März die Handgepäckregeln für Musikinstrumente. «Um kleine Musikinstrumente auf Swiss-Flügen als Handgepäck mitführen zu können, gilt ab 1. März 2026 die Regel, dass die Summe der Höhe, der Breite und der Tiefe des verpackten Instruments maximal 125 Zentimeter betragen darf», erklärte eine Sprecherin der Airline auf Nachfrage von Blick.

Zuvor hatte bereits die deutsche Muttergesellschaft Lufthansa die Einführung dieser Regel per 1. März bestätigt.

Neuer Swiss-Direktflug

Apropos Swiss: Die Airline bietet ab 29. März an drei Tagen in der Woche Direktflüge ab Zürich in die polnische Stadt Posen an – immer montags, donnerstags und sonntags.

Änderungen in einzelnen Kantonen

Blitzer im Kanton Graubünden

Die Kantonspolizei Graubünden will ab März fünf Monate lang die Standorte ihrer Blitzerkästen veröffentlichen. Mit dem Pilotversuch wollen die Behörden die Tempo-Sünden mit und ohne Bekanntgabe der Standorte vergleichen. Einige Blitzerkästen müssen dafür an den gleichen Stellen wie im Vorjahr aufgestellt werden.

Nach Ablauf der fünf Monate kann die Polizei bei ihrer Auswertung die Tempo-Sünder nach ihrer Herkunft unterscheiden. Dies ermögliche die Unterscheidung des Ausflugs-, Ferien- und kantonsinternen Verkehrs, so die Kantonspolizei. Sie erwartet «aussagekräftige Resultate».

Bauen im Kanton Obwalden

Im Kanton Obwalden tritt per 1. März 2026 ein neues Planungs- und Baugesetz in Kraft. «Es bringt Verfahrensvereinfachungen im Planungsrecht, baufreundlichere Abstandsvorschriften und die rechtliche Grundlage für die digitale Bearbeitung von Baugesuchen», teilte der Regierungsrat mit.

Ein Teil der Artikel in dem neuen Gesetz tritt jedoch erst in Kraft, wenn die Gemeinden ihre Bau- und Zonenordnung an die neuen Vorgaben angepasst haben.

Das musst du noch im März wissen

Kerenzerbergtunnel wird saniert

Ab März wird das Bundesamt für Strassen (Astra) mit den Arbeiten zur Sanierung des Kerenzerbergtunnels auf der Autobahn A3 am Walensee beginnen.

Meist wird der Tunnel dafür in der Nacht gesperrt. Die regulären Nachtsperrungen des Tunnels dauern von Sonntag 22 Uhr bis Montag um 6 Uhr sowie von Montag bis Freitag jeweils von 20 bis 6 Uhr. Der Verkehr wird dabei über die Seestrecke im Gegenverkehr geführt. An Wochenenden und Feiertagen bleibt der Tunnel offen.

Vom 12. April bis 8. Mai sowie vom 31. Mai bis 26. Juni dieses Jahres muss der Tunnel jeweils über mehrere Tage komplett gesperrt werden. Die Sanierung soll bis Ende Oktober 2028 dauern.

Deutschland verlängert Grenzkontrollen

Die deutsche Bundesregierung verlängert die Binnengrenzkontrollen an Deutschlands Landesgrenzen bis mindestens September. Betroffen ist auch die Schweiz.

«Diese Grenzkontrollen sind aus den bisherigen migrations- und sicherheitspolitischen Gründen weiterhin notwendig», sagte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte zudem: «Die Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland.»

Eigentlich sind Grenzkontrollen im Schengen-Raum nicht vorgesehen. An der Grenze zu Österreich gibt es bereits seit 2015 stationäre Kontrollen.