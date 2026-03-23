Kaum hat der kalendarische Frühling begonnen, kommt noch einmal der Schnee zurück. Sogar im Flachland wird es in dieser Woche weiss. In den Bergen kommen bis zu 60 Zentimeter Neuschnee runter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühlingsbeginn trifft auf Wetterumschwung – ab Mittwoch bringt Kaltfront Schnee

Am Donnerstag fällt der Schnee bis in die tiefsten Lagen

Bis Freitag bis zu 60 Zentimeter Neuschnee in den Nordalpen prognostiziert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Narzissen, Primeln und die ersten Kirschbäume blühen schon farbenfroh. An den Bäumen spriesst das zarte Grün. Alles steht im Zeichen des Frühlings. Dieser hat am 20. März auch kalendarisch Einzug gehalten. Doch am Horizont wartet das Wetter bereits mit einer weissen Überraschung.

Zum Start in die Woche geht es bei milden Temperaturen und einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix zunächst noch frühlingshaft weiter. Laut Meteorologe Roger Perret von Meteo News erwarten uns im Norden 12 bis 14 Grad, im Süden liegen mit viel Sonne 15 bis 16 Grad drin. Auch am Dienstag zeigt sich der Frühling mit voller Pracht: Im Norden gibt es bei wenig Wind milde 14 bis 17 Grad, im Süden klettert das Thermometer auf bis zu 18 Grad.

Kaltfront bringt Schnee in die Schweiz

Doch im Verlauf des Mittwochs schiebt sich eine Kaltfront über die Schweiz. Diese hat viel Wind, kräftigen Niederschlag und hinter der Front deutlich kühlere Luft im Gepäck. Es wird ungemütlich: «Im Flachland sind Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu erwarten. In den Bergen stürmt es lokal mit über 100 km/h», so Perret zu Blick.

Gleichzeitig kühlt es im Verlauf des Mittwochs markant ab. Laut dem Meteorologen liegen die Temperaturen im Norden dann nur noch bei rund 11 Grad mit am Nachmittag stark sinkender Tendenz. Auch die Schneefallgrenze sinkt rasch ab. Bereits am Mittwochabend fallen auf 500 Metern die ersten Flocken. Im Verlauf des Donnerstags gibt es sogar bis in die tiefsten Lagen – etwa in Zürich – Schnee- und Graupelschauer.

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee in den Bergen

Die Temperaturen sinken am Donnerstag noch weiter: Im Norden und Westen erwarten uns dann nur noch die Höchstwerte von vier bis fünf Grad. Das Wetter zeigt sich dabei von seiner sehr unbeständigen und immer wieder nassen Seite. «Am Donnerstag erwartet uns richtiges Aprilwetter. Schnee, Schneeregen und Graupel färben auch das Flachland kurzfristig weiss», sagt Perret.

Im Flachland setzt der Schnee kaum an, doch in den Bergen spricht der Meteorologe von einem «Winter-Comeback». Bis Freitag sind in den Nordalpen, vom Berner Oberland bis zur Ostschweiz, ab rund 1500 bis 2500 Metern sogar zwischen 30 und 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Gute Nachrichten für Wintersportler: Bei besten Pistenbedingungen kann man sich am Wochenende auf Ski und Snowboard schwingen.

Kälteeinbrüche sind im Frühling normal

Laut Meteorologe Perret ist der Kälteeinbruch für die Jahreszeit normal: «Der Kampf zwischen warm und kalt gehört zum Frühling. Auch im April sind noch Kälteeinbrüche möglich.»

Im Süden hingegen halten sich die frühlingshaften Temperaturen auch in der zweiten Wochenhälfte noch tapfer. Dort bleibt es mit böigem Nordföhn grösstenteils trocken. Die Sonne scheint bei milden Temperaturen – am Mittwoch gibt es hier laut dem Meteorologen um die 15 Grad, am Donnerstag liegen noch 12 Grad drin. Zum Wochenende hin gehen die Temperaturen auch im Norden wieder leicht nach oben.