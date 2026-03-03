Der Winter 2025/2026 war einer der wärmsten seit 1864. Laut Meteoschweiz lag die Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über dem Referenzwert. Besonders mild waren Dezember und Januar, während im Februar viel Schnee fiel.

Der letzte Winter war wärmer als vorherige. Das hat Meteoschweiz bestätigt. Dies trotz Hochnebel im Mittelland im letzten Dezemberdrittel und in der zweiten Januarhälfte und einem schweizweit sehr kalten Jahresstart.

Die saisonalen Mitteltemperaturen lagen am Ende des meteorologischen Winters in tieferen Lagen nördlich der Alpen über dem Durchschnitt der Referenzperiode 1991-2020, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) auf seiner Homepage Ende Februar mitteilte.

Dezember und Januar niederschlagsarm, dann kam die Schneewalze

Die Temperaturen im Dezember und Januar waren demnach in den Bergregionen über weite Strecken milder als im langjährigen Mittel und im Februar landesweit überdurchschnittlich. Nach zwei niederschlagsarmen Monaten mit Schneemangel gab es allerdings im Februar in der Westschweiz, im Wallis und am Alpennordhang grosse Neuschneemengen.

Das landesweite Mittel der Wintertemperatur (Dezember 2025 bis und mit Februar 2026) beträgt laut Meteoschweiz -0,2 Grad. Damit liegt der Winter 2025/2026 1,6 Grad über dem Referenzwert 1991–2020. Dies entspricht dem 6. Rang der wärmsten Winter seit Messbeginn 1864.