Regenchaos auf Bali: Sintflutartige Niederschläge haben Teile der Insel überflutet. Besonders betroffen sind Touristengebiete im Süden. Hotels stehen unter Wasser, Evakuierungen laufen. Reisende müssen mit massiven Behinderungen rechnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rekordregen überflutet Bali, Touristen und Bewohner evakuiert, besonders Süden betroffen

Surfbretter und Kajaks als Fluchtmittel, Flüsse überlaufen, Erdrutsche gemeldet

2025 besuchten 7,1 Millionen Touristen Bali, Bevölkerung: 4 Millionen

Statt Sonne und Strand erleben viele Touristen auf Bali derzeit dramatisches Hochwasser: Sintflutartige Regenfälle haben Teile der indonesischen Insel überflutet und Evakuierungen ausgelöst.

Besonders im Süden rund um die beliebten Urlaubsorte Kuta, Legian, Seminyak, Sanur und Canggu standen Hotels, Gästehäuser und Villen nach anhaltendem tropischem Dauerregen teils hüfthoch unter Wasser.

Die Zeitung «Bali Sun» berichtete, die Insel erlebe eine der heftigsten Regenzeiten seit Jahren. Einsatzkräfte mussten mit Schlauchbooten zahlreiche Bewohner und Dutzende Reisende in Sicherheit bringen. Anwohner nutzten lokalen Medien zufolge teilweise Surfbretter und Kajaks, um sich selbst und ihre Haustiere vor den Fluten zu retten.

Auch mehrere Erdrutsche

Die Behörden meldeten auch mehrere Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Entlang des Badung-Flusses heulten in der Nacht Sirenen, die vor weiter steigenden Pegeln warnten. Für manche Urlauber bedeutet das verlegte Unterkünfte und geänderte Reisepläne. Gäste wurden teilweise in andere Hotels umquartiert, andere brachen ihren Aufenthalt vorzeitig ab. Zudem wird vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Flughafen Ngurah Rai gewarnt – Reisende sollen deutlich mehr Zeit einplanen.

Der Starkregen hatte am Wochenende eingesetzt und zu Wochenbeginn noch zugenommen. Die örtliche Wetterbehörde warnt vor weiteren kräftigen Schauern – möglicherweise bis in den April. Eigentlich sind die Monate von Dezember bis Februar die regenreichsten, danach klingen die Monsun-Niederschläge normalerweise langsam ab. Doch in diesem Jahr hat die Regenzeit Bali ungewöhnlich früh und besonders heftig getroffen.