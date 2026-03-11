Das sind die schönsten Skigebiete der Schweiz

Während rund zwei Monaten konnte die Blick-Community für die schönsten Skigebiete der Schweiz abstimmen. Bei der feierlichen Preisverleihung in Zürich wurden am Mittwoch die Sieger der diesjährigen Blick Winter Awards geehrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arosa Lenzerheide gewinnt erneut Blick Winter Awards als bestes Skigebiet

68'000 User stimmten für 68 Destinationen in fünf Kategorien ab

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Schweiz ist eine Skination, wie unsere Skistars mit dem Gewinn von neun Olympia-Medaillen in Cortina (I) eindrücklich bewiesen haben. Das Skifahren erlernt haben die Stars in den kleinen und grossen Skigebieten im Land, von denen einige am Mittwochabend bei den Blick Winter Awards gross abräumen.

Das Interesse in der Blick-Community war gross: 68'000 Userinnen und User stimmten über ihre Favoriten ab. Zur Wahl standen 68 Destinationen in sechs Kategorien.

Das beliebteste Ziel ist ein alter Bekannter: Arosa Lenzerheide holt wie im Vorjahr den Titel als «bestes Ski- und Snowboardgebiet der Schweiz». «Ist immer eine Wertschätzung für die Arbeit der Leute am Berg. Die mit viel Leidenschaft alles für unsere Gäste tun, egal ob wir viel oder wenig Schnee haben», Philipp Holenstein (63), Geschäftsführer Arosa Bergbahnen.

Zwei Titel gehen ins Wallis

Auch Melchsee-Frutt OW gelingt in der Kategorie «Freizeit & Spass» die Titelverteidigung. Neben den klassischen Skipisten punktet die Destination bei ihren Gästen mit Nachtschlitteln, Langlauf, Genusswanderungen oder Eisfischen.

Das stimmigste Angebot für Familien hat die Blick-Community in den Walliser Bergen ausgemacht: Die Aletsch Arena fährt den Sieg in der Kategorie «bestes Familienskigebiet» ein. Auf der Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp gibt es jeweils ein Liftareal, dass Kinderaugen zum Leuchten bringt. «Die Gäste schätzen in unserer autofreien Destination das Ski-in und Ski-out und die Pistenqualität und wir haben viele loyale Familien, die seit Generation zu uns kommen», sagt Monika König (49), Leiterin Marketing und Kommunikation der Aletsch Arena AG.

Der Titel in der Kategorie «Klein & Fein» geht ins Nachbargebiet Blatten-Belalp VS. Die Belalp trumpft mit ihrer sonnigen Lage und Pisten für jedes Niveau. «Es freut mich vor allem für unser Team und zeigt, dass wir treue Gäste haben», sagt Geschäftsführer Mario Gertschen (43) zum Preis. «Unsere Destination kann denn Gästen dank der Höhenlage auch in schneearmen Wintern perfekte Verhältnisse bieten.»

Grosse Freude auch in Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz. Das Zentralschweizer Gebiet heimst den Titel in der neuen Kategorie «Klitzeklein» ein.

Blick Die Sieger auf einen Blick Das sind die Gewinner der Blick Winter Awards 2025/26: Bestes Ski- und Snowboardgebiet der Schweiz

1. Platz: Arosa Lenzerheide GR

2. Platz: Laax GR

3. Platz: Zermatt – Matterhorn VS Bestes Skigebiet «Freizeit & Spass»

1. Platz: Melchsee-Frutt OW

2. Platz: Leukerbad – Loèche-les-Bains VS

3. Platz: Sportbahnen Elm GL Bestes Skigebiet «Familie»

1. Platz: Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn)

2. Platz: Flumserberg SG

3. Platz: Adelboden-Lenk BE Bestes Skigebiet «Klein & fein»

1. Platz: Blatten – Belalp VS

2. Platz: Stoos SZ

3. Platz: Madrisa GR Bestes Skigebiet «Klitzeklein»

1. Platz: Sattel-Hochstuckli SZ

2. Platz: Brambrüesch – Chur Bergbahnen GR

Sportstars als Laudatoren

Verliehen wurden die Blick Winter Awards am Mittwochabend vor mehr als hundert Gästen im Zürcher Kunsthaus von prominenten Laudatorinnen und Laudatoren wie Profi-Snowboarderin Sina Candrian (37), Ex-Eishockey-Nationalgoalie Jonas Hiller (44), Olympia-Bob-Legende Werner Stocker (64) und der ehemaligen Ski-Slalom-Fahrerin Elena Stoffel (29).

Auch Ladina Heimgartner (45), CEO Ringier Medien Schweiz & Head Media Ringier, freut sich über die fünfte Ausgabe. «Die Blick Winter Awards zeigen eindrücklich, wie stark die Faszination für die unterschiedlichen Schneesport-Regionen ist und wie engagiert unsere Community diese Leidenschaft lebt. Wir freuen uns, dass sich die Awards als glaubwürdige Stimme und Auszeichnung des Schweizer Winters etabliert haben.»