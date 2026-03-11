DE
FR
Abonnieren

Blick Winter Awards 2025/26
Das sind die schönsten Skigebiete der Schweiz

Während rund zwei Monaten konnte die Blick-Community für die schönsten Skigebiete der Schweiz abstimmen. Bei der feierlichen Preisverleihung in Zürich wurden am Mittwoch die Sieger der diesjährigen Blick Winter Awards geehrt.
Publiziert: 20:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
1/14
Die Siegerinnen und Sieger der diesjährigen Blick Winter Awards.
Foto: Raphaël Dupain

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arosa Lenzerheide gewinnt erneut Blick Winter Awards als bestes Skigebiet
  • 68'000 User stimmten für 68 Destinationen in fünf Kategorien ab
  • Blick Winter Awards werden bereits zum fünften Mal vergeben
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_377.JPG
Martin SchmidtRedaktor Wirtschaft

Die Schweiz ist eine Skination, wie unsere Skistars mit dem Gewinn von neun Olympia-Medaillen in Cortina (I) eindrücklich bewiesen haben. Das Skifahren erlernt haben die Stars in den kleinen und grossen Skigebieten im Land, von denen einige am Mittwochabend bei den Blick Winter Awards gross abräumen.

Das Interesse in der Blick-Community war gross: 68'000 Userinnen und User stimmten über ihre Favoriten ab. Zur Wahl standen 68 Destinationen in sechs Kategorien.

Das beliebteste Ziel ist ein alter Bekannter: Arosa Lenzerheide holt wie im Vorjahr den Titel als «bestes Ski- und Snowboardgebiet der Schweiz». «Ist immer eine Wertschätzung für die Arbeit der Leute am Berg. Die mit viel Leidenschaft alles für unsere Gäste tun, egal ob wir viel oder wenig Schnee haben», Philipp Holenstein (63), Geschäftsführer Arosa Bergbahnen.

Mehr zum Thema Wintersport
Wie das Matterhorn Rekordumsätze für Zermatt sichert
Naturprodukt mit Millionenwert
Wie das Matterhorn Rekordumsätze für Zermatt sichert
Hier gibt es für den nutzlosen Skipass das Geld zurück
Mit Video
Geschlossene Lifte im Wallis
Bekomme ich das Geld für den nutzlosen Skipass zurück?
Tschechischer Investor will Bündner Bergdorf retten
Resort für 150 Mio Franken
Tschechischer Investor will Bündner Bergdorf retten
Hier fährt die ganze Familie am günstigsten
Sportferien-Hochsaison
Hier fahren Familien am günstigsten

Zwei Titel gehen ins Wallis

Auch Melchsee-Frutt OW gelingt in der Kategorie «Freizeit & Spass» die Titelverteidigung. Neben den klassischen Skipisten punktet die Destination bei ihren Gästen mit Nachtschlitteln, Langlauf, Genusswanderungen oder Eisfischen.

Das stimmigste Angebot für Familien hat die Blick-Community in den Walliser Bergen ausgemacht: Die Aletsch Arena fährt den Sieg in der Kategorie «bestes Familienskigebiet» ein. Auf der Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp gibt es jeweils ein Liftareal, dass Kinderaugen zum Leuchten bringt. «Die Gäste schätzen in unserer autofreien Destination das Ski-in und Ski-out und die Pistenqualität und wir haben viele loyale Familien, die seit Generation zu uns kommen», sagt Monika König (49), Leiterin Marketing und Kommunikation der Aletsch Arena AG.

Der Titel in der Kategorie «Klein & Fein» geht ins Nachbargebiet Blatten-Belalp VS. Die Belalp trumpft mit ihrer sonnigen Lage und Pisten für jedes Niveau. «Es freut mich vor allem für unser Team und zeigt, dass wir treue Gäste haben», sagt Geschäftsführer Mario Gertschen (43) zum Preis. «Unsere Destination kann denn Gästen dank der Höhenlage auch in schneearmen Wintern perfekte Verhältnisse bieten.»

Grosse Freude auch in Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz. Das Zentralschweizer Gebiet heimst den Titel in der neuen Kategorie «Klitzeklein» ein.

Blick
Die Sieger auf einen Blick

Das sind die Gewinner der Blick Winter Awards 2025/26:

Bestes Ski- und Snowboardgebiet der Schweiz
1. Platz: Arosa Lenzerheide GR
2. Platz: Laax GR
3. Platz: Zermatt – Matterhorn VS

Bestes Skigebiet «Freizeit & Spass»
1. Platz: Melchsee-Frutt OW
2. Platz: Leukerbad – Loèche-les-Bains VS
3. Platz: Sportbahnen Elm GL

Bestes Skigebiet «Familie»
1. Platz: Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn)
2. Platz: Flumserberg SG
3. Platz: Adelboden-Lenk BE

Bestes Skigebiet «Klein & fein»
1. Platz: Blatten – Belalp VS
2. Platz: Stoos SZ
3. Platz: Madrisa GR

Bestes Skigebiet «Klitzeklein»
1. Platz: Sattel-Hochstuckli SZ
2. Platz: Brambrüesch – Chur Bergbahnen GR
3. Platz: Brunni-Alpthal SZ

Blick

Das sind die Gewinner der Blick Winter Awards 2025/26:

Bestes Ski- und Snowboardgebiet der Schweiz
1. Platz: Arosa Lenzerheide GR
2. Platz: Laax GR
3. Platz: Zermatt – Matterhorn VS

Bestes Skigebiet «Freizeit & Spass»
1. Platz: Melchsee-Frutt OW
2. Platz: Leukerbad – Loèche-les-Bains VS
3. Platz: Sportbahnen Elm GL

Bestes Skigebiet «Familie»
1. Platz: Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn)
2. Platz: Flumserberg SG
3. Platz: Adelboden-Lenk BE

Bestes Skigebiet «Klein & fein»
1. Platz: Blatten – Belalp VS
2. Platz: Stoos SZ
3. Platz: Madrisa GR

Bestes Skigebiet «Klitzeklein»
1. Platz: Sattel-Hochstuckli SZ
2. Platz: Brambrüesch – Chur Bergbahnen GR
3. Platz: Brunni-Alpthal SZ

Sportstars als Laudatoren

Verliehen wurden die Blick Winter Awards am Mittwochabend vor mehr als hundert Gästen im Zürcher Kunsthaus von prominenten Laudatorinnen und Laudatoren wie Profi-Snowboarderin Sina Candrian (37), Ex-Eishockey-Nationalgoalie Jonas Hiller (44), Olympia-Bob-Legende Werner Stocker (64) und der ehemaligen Ski-Slalom-Fahrerin Elena Stoffel (29).

Auch Ladina Heimgartner (45), CEO Ringier Medien Schweiz & Head Media Ringier, freut sich über die fünfte Ausgabe. «Die Blick Winter Awards zeigen eindrücklich, wie stark die Faszination für die unterschiedlichen Schneesport-Regionen ist und wie engagiert unsere Community diese Leidenschaft lebt. Wir freuen uns, dass sich die Awards als glaubwürdige Stimme und Auszeichnung des Schweizer Winters etabliert haben.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen