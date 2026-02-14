Während den Sportferien zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer in die Berge. Blick zeigt dir, in welcher Familiendestination das Skiticket aktuell am günstigsten ist.

Es ist Hochsaison für die Schweizer Winterdestinationen. In vielen grossen Kantonen sind derzeit Sportferien. Familien zieht es mit Kind und Kegel in die Berge und auf die Piste. Günstig sind die Winterferien schon lange nicht mehr – nicht zuletzt, weil die Skipässe immer teurer werden.

In welchen klassischen Familienskigebieten ist das Ticket noch am erschwinglichsten? Blick hat sich die Preise von 18 Destinationen in der ganzen Schweiz angeschaut. Ausschlaggebend war der Zeitraum von Montag bis Freitag der nächsten Woche. Die Unterschiede: mehrere Hundert Franken.

Mit etwas mehr als 600 Franken zieht eine vierköpfige Familie in Bergün und Grüsch-Danusa GR die günstigsten Kurven in den Schnee. Dafür ist das Angebot an Pistenkilometern eher begrenzt. Am teuersten ist der Skipass mit 1012 Franken in der Aletsch Arena VS. Hier können sich Ski-Fans aber auf vergleichsweise vielen Pisten austoben.

Zudem muss gesagt sein: Die Hälfte der Destinationen setzt auf dynamische Preise. Mit Stichtag 12. Februar – also nur vier Tage vor dem ersten Gültigkeitstag – haben diese Destinationen eher einen Nachteil. Wer früher gebucht hat, dürfte bestimmt den einen oder anderen Franken herausgeholt haben. Konkret haben die Skigebiete Flumserberge, Pizol, Chäserrugg, Aletsch Arena, Bellwald, Grächen, Savognin und Scuol ein nachfragegetriebenes Preismodell.

Spezialangebote für Familien

Ein Blick auf die Preise alleine für Kinder und Jugendliche zeigt: Auf der Klewenalp im Kanton Nidwalden und in Sörenberg LU fahren Kids für besonders wenig Geld Ski. Kinder bis und mit 9 respektive 7 Jahren sind gratis. Auch der Preis für Jugendliche ist am tiefsten.

Allgemein versuchen die Skigebiete, den Familien etwas zu bieten. In Braunwald gibt es eine Familientageskarte für 222 Franken – inklusive Mittagessen im Bergrestaurant Chämistube. Meiringen-Hasliberg im Berner Oberland offeriert zum Zmittag für 53 Franken einen Familientopf für vier Personen. Zur Auswahl stehen Älplermagronen, Ghackets mit Hörnli und Chicken Nuggets mit Pommes.

Die Aletsch Arena im Kanton Wallis bietet ebenfalls spannende Vergünstigungen. Der Skipass für das dritte und jedes weitere Kind ist nämlich gratis. Der Familienpreis für eine Woche Skifahren bleibt also bei 1012 Franken – unabhängig davon, ob die Familie zwei oder fünf Kinder hat. Zudem kurvt der Skinachwuchs unter 16 Jahren am Samstag kostenlos.