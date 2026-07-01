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Leser filmt Polizeieinsatz nach Verpuffung in Bern
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Mehrere Männer verhaftet:Leser filmt Polizeieinsatz nach Verpuffung in Bern

Was war da los?
Fotos zeigen Polizeieinsatz in der Stadt Bern

Eine Verpuffung hat am Mittwoch in der Stadt Bern einen Grosseinsatz ausgelöst: Am Mittwochnachmittag wurden an der Wylerringstrasse mehrere Männer angehalten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Publiziert: 17:23 Uhr
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Eine Leserreporterin schickte Blick diese Bilder von dem Polizeieinsatz an der Wylerringstrasse.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizei-Einsatz an Wylerringstrasse in Bern nach Verpuffung ohne Verletzte
  • Drei Männer angehalten, Wohnquartier stundelang abgesperrt
  • Rund zehn Polizeiautos, Feuerwehr und Rettungswagen am Einsatzort
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Marian NadlerRedaktor News

Am Mittwochnachmittag ist ein grösseres Polizeiaufgebot zur Wylerringstrasse in Bern ausgerückt. Fotos einer Leserreporterin zeigen mehrere Polizisten und zwei Männer mit nacktem Oberkörper, deren Augen verbunden sind. 

Sie meldet, dass etwa zehn Polizeiautos vor Ort sind. Auch Feuerwehr und Rettungswagen sollen zum Einsatzort geeilt sein. Mehrere Männer seien verhaftet worden und das Wohnquartier etwa zwei Stunden lang abgesperrt worden.

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Kapo-Sprecher äussert sich zu Einsatz

Ein weiterer Leser berichtet von Absperrungen, die sich durch das ganze Quartier gezogen hätten. Eine Spezialeinheit sei in ein Haus vorgedrungen. Zudem sei eine Drohne zum Einsatz gekommen. «Es war angsteinflössend. Einen solchen Polizeieieinsatz habe ich hier noch nie erlebt», erzählt er. 

Was war da los? Diese Frage beantwortet Gian Petschen, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, auf Blick-Anfrage. Er bestätigt den Einsatz. Es sei zu einer Verpuffung gekommen. «Drei Personen wurden vor Ort angehalten», ergänzt er. Verletzte habe es keine gegeben. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen laufen.

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