Polizei sucht nach «regungsloser Person» in der Aare

Ein Rega-Helikopter kreist momentan über der Aare in der Stadt Bern. Die Polizei hat eine Meldung erhalten, dass eine «regungslose Person» im Wasser treibe. Der Einsatz ist aktuell noch am Laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rettungsaktion in Bern: Person treibt regungslos in der Aare

Rega-Helikopter kreist über dem Fluss, Suche läuft noch

Kantonspolizei erhielt am Mittwochabend eine Meldung über die Person

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine Rettungsaktion läuft aktuell in der Stadt Bern. Die Kantonspolizei hat am Mittwochabend eine Meldung erhalten, wonach eine «regungslose Person» in der Aare treiben soll.

Der Einsatz ist aktuell noch am Laufen. Auf dem Video eines Blick-Lesers ist zu sehen, wie ein Rettungshelikopter der Rega über dem Fluss kreist.

Am Mittwochabend meldet die Kantonspolizei, dass die Suche unterbrochen wurde. «Die Rettungsaktion wird erst fortgesetzt, wenn neue Hinweise bei den Behörden eintreffen», erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von Blick.