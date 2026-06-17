Polizei sucht nach «regungsloser Person» in der Aare

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Rettungsaktion in Bern: Person treibt regungslos in der Aare
- Rega-Helikopter kreist über dem Fluss, Suche läuft noch
- Kantonspolizei erhielt am Mittwochabend eine Meldung über die Person
Mattia JutzelerRedaktor News
Eine Rettungsaktion läuft aktuell in der Stadt Bern. Die Kantonspolizei hat am Mittwochabend eine Meldung erhalten, wonach eine «regungslose Person» in der Aare treiben soll.
Der Einsatz ist aktuell noch am Laufen. Auf dem Video eines Blick-Lesers ist zu sehen, wie ein Rettungshelikopter der Rega über dem Fluss kreist.
Am Mittwochabend meldet die Kantonspolizei, dass die Suche unterbrochen wurde. «Die Rettungsaktion wird erst fortgesetzt, wenn neue Hinweise bei den Behörden eintreffen», erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von Blick.