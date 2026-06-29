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Unwetter in Thun
Video zeigt überschwemmte Strasse

Plötzlich prasselt es vom Himmel! Jede Menge Hagelkörner donnern gerade in Thun BE zu Boden. Einige Strassen sind überschwemmt.
Publiziert: 19:07 Uhr
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