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Video zeigt überschwemmte Strassen in Thun
Unwetter in Thun
Video zeigt überschwemmte Strasse
Plötzlich prasselt es vom Himmel! Jede Menge Hagelkörner donnern gerade in Thun BE zu Boden. Einige Strassen sind überschwemmt.
Publiziert: 19:07 Uhr
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