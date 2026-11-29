Nach 27 Jahren im Spital Thun wurde Chefarzt Rolf Hess freigestellt. Der Orthopäde polarisiert: Unterstützer loben ihn, während Kritiker von Wutausbrüchen berichten. Wie blickt der Mediziner selbst auf das Geschehene?

Darum gehts Thun stellt Chefarzt Hess nach 27 Jahren frei. Spitalangestellte protestieren

Spitalchef Roten spricht von einem Machtkampf unter Chefärzten

Hess sagt, er sei für die Patientensicherheit laut geworden

Marian Nadler Redaktor News

Auch mehr als zehn Tage nach seiner abrupten Freistellung wird weiter über Rolf Hess diskutiert. Er war 27 Jahre lang Chefarzt der Klinik für Orthopädie/Traumatologie und Sportmedizin am Spital Thun. Während Fachkreise ihn als unersetzliche Koryphäe feiern, wird ihm auch ein aufbrausendes Wesen nachgesagt.

«Ich musste in Notfallsituationen manchmal einfach die Zähne zeigen, um mich durchzusetzen», erklärt Hess im Gespräch mit den Zeitungen von Tamedia. Er betont, dass sein Verhalten stets der Patientensicherheit diente, auch wenn er zugibt, im Stress mitunter laut geworden zu sein. «Aber ich würde es wieder so machen.»

Viele Angestellte sehen Freistellung von Hess kritisch

Der Konflikt am Spital Thun, den Spitalchef David Roten gegenüber der «Berner Zeitung» als «Machtkampf» zwischen Hess und einem anderen Chefarzt bezeichnete, hat nicht nur die Klinik in eine Krise gestürzt, sondern auch die Region bewegt.

Vor wenigen Tagen demonstrierten rund 400 Menschen auf dem Thuner Rathausplatz gegen die Entscheidung. Über 150 Angestellte des Spitals hatten zuvor in einem offenen Brief Kritik an der Freistellung geübt.

Das sagt SP-Nationalrätin über Rolf Hess

Hess, der als ehrgeiziger Sportler und akribischer Mediziner gilt, hat in seiner Karriere die orthopädische Abteilung des Spitals aufgebaut und war lange Jahre Teamarzt des FC Thun und Wacker Thun. «Es wird schwierig sein, diese ausgewiesene Fachperson zu ersetzen», sagt SP-Nationalrätin Ursula Zybach (59).

Auch sein Umfeld beschreibt ihn als kompetent, menschlich und bodenständig – aber nicht ohne Ecken und Kanten. Obwohl Hess sich aus arbeitsrechtlichen Gründen bedeckt hält, bezeichnet er die Situation als «unsäglich» und belastend. Seinen Job habe er geliebt.