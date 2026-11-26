Der Chefarzt der Chirurgie, Georg R. Linke, kündigt nach elf Jahren am Spital Thun. Er begründet seinen Entscheid mit den Turbulenzen am Spital und Zweifeln an seiner Person.

Darum gehts Georg R. Linke kündigt nach elf Jahren als Chefarzt der Chirurgie am Spital Thun seine Stelle

Linke nennt die Turbulenzen am Spital und die an ihm geäusserten Zweifel als Kündigungsgrund

Nach der Entlassung von Orthopädie-Chefarzt Rolf Hess will Linke den Weg für einen Neustart öffnen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Nach der Entlassung von Orthopädie-Chefarzt Rolf Hess (63) gibt es im Spital Thun nun den nächsten Knall. Georg R. Linke, Chefarzt der Chirurgie, kündigt nach elf Jahren. So steht es in einer Medienmitteilung des Spitals.

«Die Turbulenzen am Spital Thun und die gegenüber mir geäusserten Zweifel sind für mich unhaltbar und zunehmend sehr belastend geworden», wird Linke zitiert. «Die Zukunft und der Ruf des Spitals Thun sind mir sehr wichtig, deshalb ziehe ich nun einen Schlussstrich. Mit meinem Entscheid mache ich den Weg für einen Neustart frei.» Maximilian von Pichler, bis anhin stellvertretender Chefarzt der chirurgischen Klinik, übernimmt den Posten vorübergehend.

Kritik an Führungsstil

Wie Blick am Donnerstagmorgen mit Berufung auf das Regionalmedium «Plattform J» berichtete, stand auch der Führungsstil von Chirurgie-Chefarzt Linke und seinem Stellvertreter von Pichler in der Kritik. Mitarbeitende berichten in Internetforen von einem herablassenden Umgang und mangelhafter Ausbildung.

Hess habe diese Missstände in der Chirurgie wiederholt angesprochen. Im Mai eskalierte der Konflikt zwischen Hess und Linke offenbar. Als Hess die Leitung über die Operationssäle an seinen Kollegen abgeben sollte, soll er heftig protestiert haben. So heftig, dass Linke mit den Worten «diesen Ton akzeptiere ich nicht» den Raum verlassen haben soll.

In der Medienmitteilung äussert sich das Spital Thun auch zu den Vorwürfen gegen die Chirurgie. Diese und die damit verbundene Aufsichtsbeschwerde stehen demnach in keinem direkten Zusammenhang mit dem Hess-Konflikt. «Geäusserte Verleumdungen an verschiedene Ärzte weist die Unternehmensleitung in aller Form zurück», heisst es.