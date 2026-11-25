Am Spital Thun brodelt es. Nach der Freistellung eines beliebten Chefarztes werden immer mehr Vorwürfe gegen die chirurgische Abteilung laut. Die Berner Gesundheitsdirektion beschäftigt sich bereits seit August mit dem Fall.

Der Rauswurf des Thuner Chefarztes Rolf Hess (63) ist nur die jüngste Eskalation!

Darum gehts Nach der Freistellung von Chefarzt Rolf Hess protestierten rund 500 Personen in Thun am Dienstag

Der Berner Gesundheitsdirektion liegt seit August eine Aufsichtsanzeige zur Chirurgie in Thun vor

Hess soll intern Kritik aufgebracht haben

Sebastian Babic Reporter Blick

Rund 500 Menschen versammelten sich am Dienstagabend auf dem Thuner Rathausplatz, um gegen die Entlassung von Orthopädie-Chefarzt Rolf Hess (63) zu protestieren. 156 Spitalangestellte unterzeichneten zudem ein Protestschreiben an die Spitalleitung – mehr als fünf Prozent der gesamten Belegschaft.

Hess, der seit Jahrzehnten am Spital Thun tätig war und sich als Mannschaftsarzt des FC Thun einen Namen gemacht hat, wurde vergangenen Mittwoch per sofort freigestellt. Die Spitalleitung begründet die Trennung mit Differenzen in der Zusammenarbeit. Doch nun stellt sich die Frage, ob hinter dem Rauswurf des beliebten Chefarztes mehr steckt.

Schwere Vorwürfe gegen Chirurgie

Wie Recherchen des Regionalmediums «Plattform J» zeigen, liegt einiges am Thuner Spital im Argen. Der Berner Gesundheitsdirektion liegt seit August eine Aufsichtsanzeige vor. Zwei Anwälte haben darin mutmassliche Missstände in der chirurgischen Abteilung zusammengetragen. Einer der Verfasser, ein Freund von Hess, gibt gegenüber dem Medium an, mit mehr als 20 Personen gesprochen und «Unglaubliches gehört» zu haben.

Die Vorwürfe seien brisant: überdurchschnittlich viele Folgeoperationen, hohe Infektionsraten, Verstösse gegen Vorschriften und Eingriffe, für die das Spital keinen Leistungsauftrag haben soll.

Ein Kader-Chirurg soll demnach unter anderem unzulässige Operationen am Brustkorb vorgenommen haben.

Personal misstraut Chefärzten

Auch der Führungsstil von Chirurgie-Chefarzt Georg Linke und seinem Stellvertreter Maximilian von Pichler steht in der Kritik. Mitarbeitende berichten in Internetforen von einem herablassenden Umgang und mangelhafter Ausbildung. Als eine Assistenzärztin während einer Operation eine Frage gestellt habe, sei ihr entgegnet worden: «Sie haben hier Haken zu halten, nicht Fragen zu stellen.»

Das Misstrauen gegenüber den beiden Ärzten soll laut Bericht so gross sein, dass einige Spitalangestellte in ihren Patientenverfügungen festgehalten hätten, sich nicht von ihnen behandeln lassen zu wollen.

Heftiger Streit, fliegende Flasche

Mehrere Personen schildern gegenüber «Plattform J», dass Hess die Missstände in der Chirurgie wiederholt angesprochen habe: «Er ist ein kleiner Winkelried», sagt ein ehemaliger Arzt. Auch andere Delegationen aus verschiedenen Abteilungen sollen bei der Spitalleitung vorstellig geworden sein – ohne Erfolg.

Im Mai eskalierte der Konflikt zwischen Hess und Linke offenbar. Als Hess die Leitung über die Operationssäle an seinen Kollegen abgeben sollte, soll er heftig protestiert haben. So heftig, dass Linke mit den Worten «diesen Ton akzeptiere ich nicht» den Raum verlassen haben soll. Hess soll ihm nachgerufen haben: «Deinen Dreck kannst du mitnehmen.» Und er soll ihm eine kleine PET-Flasche nachgeworfen haben.

Hess erhielt eine Abmahnung. Ende Mai verlor er dann seinen Sitz in der Geschäftsleitung.

Chefarzt-Anstellung sorgt seit 2015 für Kritik

Der Konflikt schwelt schon lange: Bereits die Berufung Linkes hatte für Kontroversen gesorgt. Wie die «Berner Zeitung» im November 2015 berichtete, war die Chefarztstelle nie öffentlich ausgeschrieben worden. Zudem fehlte dem Deutschen damals der Schwerpunkttitel in Viszeralchirurgie, über den andere Kandidaten verfügten.

Mittlerweile hat die Gesundheitsdirektion dem Spital einen Fragenkatalog zugestellt. Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar bestätigt gegenüber «Plattform J», dass dieser derzeit beantwortet werde.

Hess selbst äussert sich aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht. Genauso wenig wie das Spital auf Blick-Anfrage. Ob seine Kritik an der Chirurgie bei seiner Freistellung eine Rolle spielte, bleibt also vorerst offen.