Nach 27 Jahren muss Orthopädie-Chefarzt Rolf Hess (63) das Spital Thun verlassen. Doch das Personal will den Entscheid nicht einfach hinnehmen. Am Dienstagabend gehen Mitarbeitende für ihren bisherigen Chef auf die Strasse.

Darum gehts Das Spital Thun kündigte Orthopädie-Chefarzt Rolf Hess nach 27 Jahren und stellte ihn per sofort frei

Rund 200 Menschen demonstrierten in Thun für Hess, Mitarbeitende verfassten einen offenen Brief

Der Verwaltungsrat nennt Differenzen und ein beschädigtes Vertrauensverhältnis als Kündigungsgrund

Devin Schürch Reporter News

Normalerweise stehen sie am Operationstisch, kümmern sich um Patienten oder leisten Schichtarbeit. Doch am Dienstagabend versammeln sich Mitarbeitende des Spitals in Thun BE auf dem Rathausplatz. Rund 200 Menschen sind gekommen, um ein Zeichen für den entlassenen Chefarzt Rolf Hess zu setzen. Die Stimmung ist friedlich.

Der Orthopäde arbeitete 27 Jahre lang am Spital Thun. Vergangenen Mittwoch wurde ihm gekündigt. Per sofort wurde er freigestellt. Ein Entscheid, der bei Teilen des Spitalpersonals für Empörung sorgt.

Mitten aus dem Arbeitsalltag gerissen

Der Abgang des Chefarztes erfolgte abrupt. So sei Hess zwischen zwei Patiententerminen aus seiner Sprechstunde geholt worden. Seinen Badge und sein Geschäftshandy habe er abgeben müssen, berichten Mitarbeitende gegenüber «Plattform J».

Die Nachricht verbreitete sich im Spital. Bereits am Freitag brachten Mitarbeitende in den Fenstern eine Solidaritätsbotschaft für Hess an. «Mir dänke ah di Rolf, dis Ops-Team», heisst es.

«Ich vermisse den Respekt»

Unter den Demonstrierenden am Dienstagabend ist auch Bruno Berger, der mit Hess im Operationssaal zusammengearbeitet hat. Er kritisiert die Art und Weise der Trennung: «Ich vermisse den Respekt.» Hess sei Bergers direkter Vorgesetzter gewesen: «Er hat immer gesagt, wenn etwas nicht gestimmt hat, war aber nie nachtragend.» Zudem habe er sich für das Personal eingesetzt und etwa Feste organisiert.

Auch Regula und Ruedi Salvisberg sind gekommen. Seit rund 20 Jahren sind sie mit Hess als Arzt vertraut und haben von ihm Knieprothesen erhalten. Sie beschreiben ihn als empathischen Menschenfreund – einen solchen Arzt finde man selten. Für den 3. Dezember wäre eine weitere Operation von Regula Salvisberg bei Hess geplant gewesen.

Auch die ehemalige Nationalrätin und Thuner Gemeinderätin Ursula Haller ist vor Ort. Sie ist selbst Patientin von Hess. Dieser habe für alle ein offenes Ohr gehabt. Die Kommunikation des Spitals dagegen stösst ihr sauer auf. Die Unklarheit über die Hintergründe der Freistellung heize die Gerüchte zusätzlich an. Für Haller steht fest: «Es gibt nur Verlierer.»

Was lief hinter den Spitaltüren schief?

Der Unmut geht weit über die Kundgebung hinaus. In einem offenen Brief mit über 150 Unterschriften an den Verwaltungsrat und die Spitalleitung, der Blick vorliegt, stellen Mitarbeitende die Führungskultur des Spitals infrage. «Dürfen Missstände von langjährigen und erfahrenen Führungspersonen nicht mehr angesprochen werden?»

Die offizielle Begründung für den Rauswurf: «Anhaltende und unüberbrückbare Differenzen». Der Verwaltungsrat verweist auf Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und ein nachhaltig beschädigtes Vertrauensverhältnis.

Offenbar brodelt es schon länger hinter den Kulissen des Spitals. Mitarbeitende berichten von internen Machtkämpfen und einem schwierigen Arbeitsklima. Das Spital Thun äusserte sich auf Blick-Anfrage nicht zu den Vorwürfen.

Ob der Protest am Entscheid der Spitalleitung etwas ändern wird, bleibt offen. Doch wie viel Hess seinen bisherigen Mitarbeitenden bedeutet, bringen sie im offenen Brief auf den Punkt: «Dr. Hess war für viele von uns weit mehr als ein Chefarzt.»