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Regen und Hagel: In Bern schüttet es wie aus Kübeln
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In Bern schüttet es wie aus Kübeln
Am Mittwochvormittag kommt es im Kanton Bern zu heftigen Regenfällen, wie mehrere Leservideos zeigen.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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