DE
FR
Abonnieren

Leservideos zeigen
In Bern schüttet es wie aus Kübeln

Am Mittwochvormittag kommt es im Kanton Bern zu heftigen Regenfällen, wie mehrere Leservideos zeigen.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen