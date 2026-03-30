Die Fahndung nach den Verdächtigen hinter der Eskalation an der unbewilligten Pro-Palästina-Demo in Bern im Oktober 2025 läuft weiterhin auf Hochtouren. Die Kantonspolizei Bern gibt nun unverpixelte Bilder von 31 Verdächtigen heraus. Können sie so identifiziert werden?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Bern veröffentlicht unverdeckte Bilder von 31 Verdächtigen ab sofort

Eine Person wurde seit der Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich identifiziert

31 Verdächtige bisher unbekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Im Rahmen der vorletzte Woche gestarteten Öffentlichkeitsfahndung der Kantonspolizei ist ab sofort unverdecktes Bildmaterial publiziert. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Die gezeigten Personen werden dringend verdächtigt, Straftaten an der unbewilligten Kundgebung vom Oktober vergangenen Jahres begangen zu haben. Personen, die Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden.

Öffentlichkeitsfahndung angekündigt

Ab sofort sind auf der Webseite der Kantonspolizei Bern unverdeckte Bilder von 31 Personen publiziert. Die gezeigten Personen werden dringend verdächtigt, an der unbewilligten Kundgebung vom 11. Oktober 2025 Straftaten begangen zu haben. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieben die Personen jedoch bislang unbekannt. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die aktuell laufende und vor zwei Wochen erstmals angekündigte Öffentlichkeitsfahndung.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung konnten seit der Publikation eine Person identifiziert werden. Die Identität von 31 gesuchten Personen konnte bisher nicht geklärt werden. Somit hat die zuständige Staatsanwaltschaft nun die Publikation des unverdeckten Bildmaterials verfügt. Dieses ist bis auf weiteres unter www.police.be.ch aufgeschaltet. Sollten sich die gesuchten Personen melden oder aufgrund von Hinweisen identifiziert werden, werden die Bilder nach entsprechenden Abklärungen entfernt. Die Kantonspolizei Bern ist für Hinweise zur Identität der Personen unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 erreichbar.