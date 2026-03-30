DE
FR
Abonnieren

Eskalierte Pro-Palästina-Demo in Bern
Unverpixelte Bilder von 31 Verdächtigen veröffentlicht

Die Fahndung nach den Verdächtigen hinter der Eskalation an der unbewilligten Pro-Palästina-Demo in Bern im Oktober 2025 läuft weiterhin auf Hochtouren. Die Kantonspolizei Bern gibt nun unverpixelte Bilder von 31 Verdächtigen heraus. Können sie so identifiziert werden?
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/48
Wer kennt diesen Mann?
Foto: Kantonspolizei Bern

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kantonspolizei Bern veröffentlicht unverdeckte Bilder von 31 Verdächtigen ab sofort
  • Eine Person wurde seit der Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich identifiziert
  • 31 Verdächtige bisher unbekannt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Im Rahmen der vorletzte Woche gestarteten Öffentlichkeitsfahndung der Kantonspolizei ist ab sofort unverdecktes Bildmaterial publiziert. Das teilte die Behörde am Montag mit. 

Die gezeigten Personen werden dringend verdächtigt, Straftaten an der unbewilligten Kundgebung vom Oktober vergangenen Jahres begangen zu haben. Personen, die Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden.

Mehr zur Pro-Palästina-Demo in Bern
Polizei veröffentlicht Pixel-Bilder von Chaoten
Mit Video
Gaza-Demo in Bern
Polizei sucht mit Pixel-Bildern über 30 Chaoten
FDP will Chaoten länger im Knast behalten
Nach Gewalt-Demos
So hart will die FDP die Chaoten jetzt anpacken
Die Stadt Bern ist die grösste linke WG der Schweiz
Kommentar
Heimat der Weltfremden
Die Stadt Bern ist die grösste linke WG der Schweiz
Nach Gewalt-Demo seien keine Fehler passiert
Mit Video
Stadt Bern verteidigt Vorgehen
Nach Gewalt-Demo seien keine Fehler passiert

Öffentlichkeitsfahndung angekündigt

Ab sofort sind auf der Webseite der Kantonspolizei Bern unverdeckte Bilder von 31 Personen publiziert. Die gezeigten Personen werden dringend verdächtigt, an der unbewilligten Kundgebung vom 11. Oktober 2025 Straftaten begangen zu haben. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieben die Personen jedoch bislang unbekannt. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die aktuell laufende und vor zwei Wochen erstmals angekündigte Öffentlichkeitsfahndung.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung konnten seit der Publikation eine Person identifiziert werden. Die Identität von 31 gesuchten Personen konnte bisher nicht geklärt werden. Somit hat die zuständige Staatsanwaltschaft nun die Publikation des unverdeckten Bildmaterials verfügt. Dieses ist bis auf weiteres unter www.police.be.ch aufgeschaltet. Sollten sich die gesuchten Personen melden oder aufgrund von Hinweisen identifiziert werden, werden die Bilder nach entsprechenden Abklärungen entfernt. Die Kantonspolizei Bern ist für Hinweise zur Identität der Personen unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 erreichbar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen