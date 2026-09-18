Schöneuter und Feststimmung: Bei der Viehschau Ybrig dreht sich am Freitag alles ums Vieh. Kühe marschieren im Umzug, Siegerinnen werden gekürt – und abends wird gefeiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 73. Viehschau Ybrig kürt heute Miss Kuh und Miss Rind

Acht Kühe aus Unteriberg dominieren die Kategorie «Schöneuter OB-Kühe»

Feier mit Musik, Tanz und Raucherbar bis spät in die Nacht

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Die 73. Viehschau Ybrig SZ ist weit mehr als ein Wettbewerb unter Kühen. Am Freitagvormittag geht es um Schöneuter, Miss Kuh und Miss Rind, am Nachmittag zieht der Umzug durch Unteriberg – und am Abend wird aus der Viehschau ein richtiges Fest.

Um 10 Uhr liefen die Stars der Show auf. Roter Teppich? Fehlanzeige! Die Schaudamen bekamen frisches Stroh und aufmerksame Blicke. Dann startete das Programm: Wer holt die Titel Schöneuter, Miss Kuh und Miss Rind?

Das Spektakel zog durch das ganze Dorf. Die Miss-Wahl-Kandidatinnen präsentierten sich beim Umzug von ihrer besten Seite. Danach wurden die Siegerinnen verkündet: Sie kommen aus Euthal SZ, Studen SZ und Unteriberg SZ. Unteriberg jubelt besonders: Gleich acht Felldamen schafften es in der Kategorie «Schöneuter OB-Kühe» auf die Rangliste.

Die Feier danach

Nach der Ranglistenverkündung wird ausgiebig gefeiert. Das Echo vom Rappämöisli lädt zum Tanz und zur Unterhaltung ein. Wer bis spät in die Nacht feiert, zieht ab 18 Uhr weiter in die Raucherbar im Baumeli mit muh-sikalischer Unterstützung von DJ Hödi.

Um 23 Uhr gibt es bei der Fotopräsentation noch einmal die besten Bilder des Tages zu sehen. Und weil eine Viehschau mit anschliessendem Fest offenbar kein Anlass für frühes Zubettgehen ist, steht danach auch noch die Verlängerung auf dem Programm.

Die Viehschau Ybrig macht den Anfang, danach gehts Schlag auf Schlag: Einsiedeln SZ, Galgenen SZ und Schindellegi SZ bitten ebenfalls zur Viehschau. Kühe werden prämiert, Umzüge ziehen durchs Dorf – und gefeiert wird natürlich auch.