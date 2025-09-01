DE
FR
Abonnieren
So schützt du dich vor einem Kuh-Angriff
1:22
Gefahr beim Wandern:So schützt du dich vor einem Kuh-Angriff

Tragödie in Österreich
Kühe attackieren Ehepaar – Mann stirbt

Tragischer Vorfall in Österreich: Ein Wiener Ehepaar wurde beim Wandern in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen. Der Mann erlag seinen Verletzungen im Spital, seine Frau wurde schwer verletzt. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Eine Kuhherde hat Wanderer in Österreich angegriffen. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Ehepaar von Kühen in Österreich attackiert, Mann stirbt im Spital
  • Kuhherde mit Kälbern und Mutterkühen wurde durch Hund aufgeschreckt
  • Mann (†85) verstorben, Frau (†82) per Helikopter ins Spital geflogen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_768.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Jessica von Duehren und Keystone-SDA

Die Gefahren beim Wandern sind vielfältig. Steinschlag, steile Abhänge, rutschiger Untergrund – alles potenzielle Todesfallen. An eine Kuhherde denkt im ersten Moment aber wohl niemand.

Genau so eine wurde einem Ehepaar aus Wien am Sonntagnachmittag aber zum Verhängnis. Der 85-Jährige und seine Frau (82) waren im österreichischen Ramsau auf einem Forstweg von der Türlwandhütte in Richtung Austriahütte unterwegs.

Kühe von Hund aufgeschreckt

Dabei begegneten der 85-Jährige und seine Frau (82) kurz vor der Austriahütte einer Kuhherde. Diese bestand unter anderem aus drei Kälbern sowie Mutterkühen.

Mehr zum Thema
Ein Parkplatz im Alpstein soll rekordhohe 30 Franken kosten
Schluss mit Touristen-Puff
Alpstein-Parkplatz soll 30 Stutz kosten – das ist Schweiz-Rekord!
«Sie baten mich um Schinken und Melone»
Mit Video
Italo-Hüttenwarte hässig
«Sie baten mich um Schinken und Melone»
6 Tage, 10 Tote – was ist bloss in unseren Bergen los?
Bergretter schlagen Alarm
6 Tage, 10 Tote!
58-jähriger Wanderer im Alptstein tödlich verunglückt
Bergunfall im Alpstein
Wanderer (†58) stolperte und stürzte Abhang hinunter

Die Rinder wurden laut Zeugen vermutlich vom Hund des Paares aufgeschreckt – und attackierten die älteren Herrschaften. Sie wurden niedergetrampelt und schwer verletzt.

Obduktion angeordnet

Zufällig anwesende Wanderer sowie die Hüttenbetreiber leisteten den beiden Schwerverletzten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann starb jedoch wenig später im Spital.

Nun wird laut Landespolizeidirektion ermittelt, ob seine Verletzungen ursächlich für seinen Tod waren. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Ehefrau wurde per Helikopter in ein Spital geflogen. Ihr Zustand ist stabil.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen