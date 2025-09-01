Tragischer Vorfall in Österreich: Ein Wiener Ehepaar wurde beim Wandern in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen. Der Mann erlag seinen Verletzungen im Spital, seine Frau wurde schwer verletzt. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Eine Kuhherde hat Wanderer in Österreich angegriffen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Ehepaar von Kühen in Österreich attackiert, Mann stirbt im Spital

Kuhherde mit Kälbern und Mutterkühen wurde durch Hund aufgeschreckt

Mann (†85) verstorben, Frau (†82) per Helikopter ins Spital geflogen

Die Gefahren beim Wandern sind vielfältig. Steinschlag, steile Abhänge, rutschiger Untergrund – alles potenzielle Todesfallen. An eine Kuhherde denkt im ersten Moment aber wohl niemand.

Genau so eine wurde einem Ehepaar aus Wien am Sonntagnachmittag aber zum Verhängnis. Der 85-Jährige und seine Frau (82) waren im österreichischen Ramsau auf einem Forstweg von der Türlwandhütte in Richtung Austriahütte unterwegs.

Kühe von Hund aufgeschreckt

Dabei begegneten der 85-Jährige und seine Frau (82) kurz vor der Austriahütte einer Kuhherde. Diese bestand unter anderem aus drei Kälbern sowie Mutterkühen.

Die Rinder wurden laut Zeugen vermutlich vom Hund des Paares aufgeschreckt – und attackierten die älteren Herrschaften. Sie wurden niedergetrampelt und schwer verletzt.

Obduktion angeordnet

Zufällig anwesende Wanderer sowie die Hüttenbetreiber leisteten den beiden Schwerverletzten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann starb jedoch wenig später im Spital.

Nun wird laut Landespolizeidirektion ermittelt, ob seine Verletzungen ursächlich für seinen Tod waren. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Ehefrau wurde per Helikopter in ein Spital geflogen. Ihr Zustand ist stabil.