Tragischer Unfall im Alpstein: Ein 58-jähriger Wanderer kam ums Leben, als er auf einer Bergwiese oberhalb der Widderalphütte stolperte und abstürzte. Trotz sofortiger Hilfe konnten Rettungskräfte nur noch den Tod des Ortskundigen feststellen.

Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, Begleiter leistete sofort Hilfe

Ein 58-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag im Alpstein AI tödlich verunfallt. Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Wanderer sei zusammen mit einem Begleiter unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag. Trotz sofortiger Hilfe des Begleiters konnten die Rettungskräfte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zum Unfall sei es auf einer Bergwiese gekommen. Die beiden Wanderer wollten oberhalb der Widderalphütte über eine Wiese zur Berghütte absteigen, wie die Polizei schrieb.

«Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und fiel den Abhang hinunter», heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.

Die genaue Unglücksursache werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden durch die Kantonspolizei abgeklärt.