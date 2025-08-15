DE
Bergunfall
58-jähriger Wanderer im Alptstein AI tödlich verunglückt

Tragischer Unfall im Alpstein: Ein 58-jähriger Wanderer kam ums Leben, als er auf einer Bergwiese oberhalb der Widderalphütte stolperte und abstürzte. Trotz sofortiger Hilfe konnten Rettungskräfte nur noch den Tod des Ortskundigen feststellen.
Publiziert: vor 10 Minuten
Obehalb der Widderalphütte im Alpstein kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Wanderunfall.
Foto: Facebook Widderalp

Darum gehts

  • 58-jähriger Wanderer stürzt im Alpstein tödlich ab
  • Ortskundiger Schweizer stolperte auf Bergwiese oberhalb der Widderalphütte
  • Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, Begleiter leistete sofort Hilfe
Keystone-SDA und Daniel Kestenholz

Ein 58-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag im Alpstein AI tödlich verunfallt. Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Wanderer sei zusammen mit einem Begleiter unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag. Trotz sofortiger Hilfe des Begleiters konnten die Rettungskräfte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

«Stolperte und fiel Abhang hinunter»

Zum Unfall sei es auf einer Bergwiese gekommen. Die beiden Wanderer wollten oberhalb der Widderalphütte über eine Wiese zur Berghütte absteigen, wie die Polizei schrieb.

«Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und fiel den Abhang hinunter», heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.

Die genaue Unglücksursache werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden durch die Kantonspolizei abgeklärt.

