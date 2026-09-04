Am Freitagmittag wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in der Stadt Basel verletzt. Ein Spanier wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel: Ein 33-Jähriger wurde am Freitag am Barfüsserplatz bei Streit verletzt

Zwei Kriminalpolizisten stoppten den mutmasslichen Täter, einen Spanier (23)

Polizei sucht Zeugen und Bildmaterial unter 061 267 71 11 oder Online-Upload

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, hat ein Mann am Barfüsserplatz einen 33-Jährigen bei einer Auseinandersetzung verletzt. Zwei Kriminalpolizisten der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, die in ihrer Freizeit unterwegs waren, konnten den mutmasslichen Täter anhalten. Das teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagnachmittag mit. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Verletzten ins Spital.

Zwischen den zwei Männern war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Warum? Das ist noch unklar.

Der mutmassliche Täter zückte plötzlich eine Stichwaffe und stach zu. Die zufällig anwesenden Mitarbeiter der Kriminalpolizei griffen umgehend ein und konnten den Tatverdächtigen, einen spanischen Staatsbürger (23) anhalten. Zeugen leisteten dem Verletzten derweil Erste Hilfe. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Staatsanwaltschaft nahm den Tatverdächtigen fest. Sie wird dem Zwangsmassnahmengericht für den Beschuldigten Untersuchungshaft beantragen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Tathergang sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Telefon 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei ist zudem an Bildmaterial (Videoaufnahmen, Fotos und ähnliches) interessiert, das kurz vor und kurz nach der Tatzeit aufgezeichnet worden ist. Personen, die über entsprechendes Bild- oder Videomaterial verfügen, sind gebeten, dieses der Staatsanwaltschaft unter https://upload.stawa-bs.ch/sF02 zur Verfügung zu stellen.