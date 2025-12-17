Nach seinen ersten Morden kassierte Raphael M. eine stationäre Massnahme. Jahrelang galt er als Vorzeigepatient. Bis er im Sommer 2024 während eines Freigangs Assunta L. am Basler Nasenweg tötete. Jetzt steht er vor Gericht. Ihm droht die Verwahrung.

Pause Es folgen 15 Minuten Pause. Weshalb tötete er? Der Richter hakt immer wieder nach. Will wissen, ob Raphael M. die Menschen aufgrund von Nachbarschaftskonflikten getötet hat oder wirklich aufgrund von Figuren, die es ihm befahlen. Doch Raphael M. tut sich schwer. Es scheint, als wolle er keinen Einblick in sein Inneres erlauben. Immer wieder macht er Pausen, lässt Fragen unbeantwortet oder erklärt, er könne darauf nicht antworten. Er erwähnt Figuren, die er sehe. Gleichzeitig findet er, er wisse viel über Religion und lässt offen, ob es aus seiner Sicht auch religiöse Gründe gab. «Sie ist eine liebe Buddhistin gewesen» Jetzt kommt der Richter auf die jüngste Tat vom Sommer 2024 zu sprechen.

Kiener liest aus den Akten vor, wie Raphael M. zum Messer griff und zur Wohnung des Opfers lief. Kiener fragt Raphael M.: «Ist das wahr?» Raphael sagt: «Ja, es ist wahr.» Der Richter fragt: «War es eine geplante Tat?» Raphael M. will darauf nicht antworten. Er wird auf dem Stuhl langsam nervöser. Immer wieder kippt er seinen Kopf nach links und streicht sich über die Augenbrauen. Dann fragt der Richter: «Was hat Sie (Assunta L.) Ihnen angetan, dass Sie so eine schreckliche Tat gemacht haben?» Raphael M. bewegt sich unruhig auf dem Stuhl. Und findet: «Das kann ich nicht sagen.» Der Richter fragt: «Wieso? Wollen Sie nicht oder haben Sie keine Erklärung?» Raphael M: «Ich habe keine Erklärung.» Der Richter hakt nach: «Stimmt denn die Erklärung, die Sie dem Gutachter Habermeyer geliefert haben?» Raphael M.: «Kann ich nicht sagen.» Der Richter liest die Aussage von Raphael M. gegenüber Gutachter Habermeyer vor. Ihm erklärte der Angeklagte, dass er 2014 die falsche Frau getötet habe. Raphael M. erklärt aus dem Nichts: «Sie ist eine liebe Buddhistin gewesen. Sie hatte einen Buddha in der Wohnung.» «Maximal gefährlich» Der Richter fragt Raphael M. wie er seine Zukunft sieht.



Raphael M. findet: «Eine geschlossene Massnahme, ohne Ausgang. Verwahrung. Ich war maximal gefährlich – schon vor der zweiten Tat.» Raphael M. führt von selbst aus, dass er eigentlich «pazifistisch» eingestellt sei. Nur: Durch seinen Wahn und seine Todesängste sei alles anders geworden. Kurz vorher meinte Raphael M. – als er über seine Zeit an der UPK sprechen sollte: «Eine Elektrokrampftherapie wäre gut für mich.» Nasenweg war wie «Heimkommen» Dann kommt der Richter auf den Nasenweg – dem Tatort vom 2014 – zu sprechen. Raphael M. sagt, er hatte nie Probleme, dahin zurückzukehren. Er gibt aber zu: «Für meine Mutter war es schlimm, da hinzugehen.» Der Richter fragt, ob es für ihn ein Gefühl des «Heimkommens» war. Raphael M. sagt: «Ja.» Nun kommt Kiener auf den Tatort zu sprechen. Der Richter fragt den Beschuldigten, ob dieser nie Probleme hatte, zurück an den Tatort vom Jahr 2014 zu kehren. Für ihn sei es nie ein Problem gewesen, antwortet dieser daraufhin. Wichtig sei ihm die Familie gewesen. «War es wie ein Heimkommen, wenn Sie an den Nasenweg gehen?», fragt ihn der Gerichtspräsident. Der Beschuldigte zögert lange, räuspert sich und antwortet schliesslich mit Ja. «Er steht trotz allem zu mir» Der Richter bespricht mit Raphael M. seine Tätigkeit in der geschützten Werkstatt. Dann wird auf die Freigänge eingegangen. Der Richter will wissen, was in dieser Freizeit gemacht hat. Raphael M. sagt, er habe Zeit mit der Familie verbracht, sei etwa ins Bad Sole Uno gegangen. Auch habe er weiterhin das Kartenspiel gespielt und seinen besten Freund getroffen. «Er steht trotz allem zu mir.» Parallelwelt schon immer gesehen Im weiteren Gesprächsverlauf will der Richter wissen, seit wann Raphael M. diese Parallelwelt hat. Raphael M. sagt: «Schon immmer.» Der Richter will wissen, ob Raphael M. diese Welt auch schon während der stationären Massnahme «sah». Der Angeklagte bejaht. Raphael M. gibt an, dass er nicht darüber sprechen wollte. «Ich wollte es nicht zum Thema machen.» Seine Angst: Dass er mehr Medikamente bekommt oder dass er an der UPK zurückgestuft wird und dadurch bestimmte Freiheiten verliert, wie etwa seine Freigänge. Der Richter will wissen: «Wieso haben Sie es dann jetzt zum Thema gemacht?» Raphael M. kann keine Auskunft geben.



Anders als beim Prozessstart wirkt Raphael M. ruhig. Auffällig: Er betont von selbst immer wieder, was er eigentlich richtig gemacht hat. Wie etwa: Er war nie gewalttätig gegenüber dem UPK-Personal. Der Richter pflichtet ihm bei. «Ich hatte Angst, in die Hölle zu kommen» Dann kommen sie auf ein Kartenspiel «Magic – The Gathering», das Raphael M. liebte. Er sei sogar dafür in andere Länder gereist, so etwa nach Paris. Der Richter will wissen, wie dieses genau funktioniert. Doch Raphael M. kann es nicht erklären. Dort gebe es jedenfalls auch Figuren wie Elfen. Irgendwann, als er ein junger Erwachsener war, hätten sich Schwierigkeiten gezeigt. Raphael M.: «Ich begann Figuren zu sehen.» Der Richter will wissen, was für Figuren. Doch der Angeklagte tut sich schwer mit der Antwort. Irgendwann findet er: «Ja, Menschen halt.» Irgendwann sei es ihm so schlecht gegangen, dass er nicht mehr aus dem Bett kam. «Meine Mutter rief den Notfallpsychiater, ich wurde aber nicht eingewiesen. Mein Vater meinte, es sei nur eine Phase.» Raphael M. gibt dort zu: «Sie wussten nicht, was mit mir los war, und ich habe nicht darüber geredet.» Dann fragt der Richter, warum er den ersten Mord begangenen hat.

Auch da tut sich Raphael M. schwer. «Ich weiss es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Das habe ich Ihnen schon letztes Mal gesagt.» Doch dann findet Raphael M.: «Ich hatte Angst, in die Hölle zu kommen.» Raphael M. verspricht dem Richter aber, dass er es ihm später sagen werde. Wann später, bleibt unklar. Der Richter findet aber, er komme wieder darauf zurück. Cannabis-Konsum mit 13 Der Richter fasst zusammen: Er lebte zusammen mit den Eltern, doch als er vier Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Raphael M. hatte wohl eine normale Schulzeit, doch er bracht dann irgendwann mal ab. Die Probleme fingen mit 13 Jahren an. Der Richter spricht den Cannabis-Konsum an und dass es Konflikte mit der Mutter gab. Danach zog der ältere Bruder zum Vater. Doch Raphael M. widerspricht: «Es gab keine Konflikte mit meiner Mutter. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.» «Ich bin nervös» Jetzt kommt der Richter zu Raphael M. Er fragt ihn, wie es ihm geht. Er sagt: «Ich bin nervös.» Der Richter findet, das sei verständlich. Laut dem Richter gibt es keine klassische Befragung zur Person. Kiener möchte vor allem wissen, wie es Raphael M. heute geht. Weitere Einträge laden

Vom Killer zum Musterpatienten und wieder zurück: Der Schweizer Raphael M.* (33) tötete 2014 zwei Frauen und verletzte einen Mann schwer. Wegen seiner Schizophrenie kassierte er 2015 die kleine Verwahrung. Heisst: Statt in ein Gefängnis kam M. für eine stationäre Massnahme in die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel.

Dort entwickelte sich Raphael M. zum Vorzeige-Insassen. In seinen Akten wird M. als «sozial verträglich» und «ausgeglichen» beschrieben. Es gibt keine nennenswerten Regelbrüche, keine Fluchtversuche und auch keine Ausraster. Drohungen oder Tätlichkeiten? Anscheinend nicht sein Ding. Mit Blick auf die kommende, blutige Eskalation für Aussenstehende schwer nachvollziehbar.

Raphael M. – ein Erfolg?

In den UPK passte sich Raphael M. schnell an. Er nahm – wenn auch teils widerwillig – seine Medikamente und arbeitete in den Therapien mit. Ab Juni 2019 durfte er sich unbegleitet auf dem Klinikareal frei bewegen, ab Februar 2020 dann auch ausserhalb. Bei diesen Freigängen fiel er zunächst nicht negativ auf.

M. funktionierte: In einer geschützten Werkstatt arbeitete er vier Jahre lang mehrere Tage pro Woche. Dort wurde er als geschätzter Mitarbeiter und Arbeitskollege beschrieben. Motiviert und durchhaltefähig.

Geister und Dämonen erschienen

Doch dieses Bild war trügerisch – und Raphael M. eine tickende Zeitbombe. Zehn Jahre lang gelang es ihm, seine grausamen Pläne vor den Betreuern und seiner Familie geheim zu halten. Bis es am 8. August 2024 erneut eskalierte: Raphael M. tötete während eines bewilligten Ausgangs seine frühere Nachbarin Assunta L.** (†75) am Basler Nasenweg. Die Tat weist viele Ähnlichkeiten zu seinem ersten Mord von 2014 am selben Tatort auf.

Jetzt steht Raphael M. erneut wegen Mordes vor dem Basler Strafgericht. Blick machte die Anklageschrift Anfang September 2025 bekannt. Er ist geständig. Laut Staatsanwaltschaft hängen die Tötungsdelikte von 2014 und 2024 direkt zusammen. M. selbst sprach von Dämonen oder Geistern, die ihm erschienen seien.

Tötung zehn Jahre geplant

Nach der Tat gerieten die Basler Behörden massiv in die Kritik. Der Kanton beauftragte den Justizvollzugsexperten Andreas Werren und den forensischen Psychiater Frank Urbaniok mit einer externen Untersuchung. Das über 200 Seiten lange Dokument – teils geschwärzt – liegt Blick vor. Das Fazit der Experten: Der Rückfall nach über 100 unauffälligen Freigängen kam für die Psychiater der UPK «aus heiterhellem Himmel» und war nur schwer vorhersehbar.

Für Raphael M. selbst offenbar nicht. Schon nach den Morden von 2014 sagte er, er habe «nicht genug Menschen getötet». 2021 erklärte er gegenüber seiner Mutter, er habe vor sieben Jahren die «falsche Person» umgebracht. Laut Akten gab M. nach der Tat im Sommer 2024 an, ihm sei klar gewesen, dass er diesen «Fehler» irgendwann korrigieren müsse. Doch M. hielt seine Pläne geheim und wartete auf eine günstige Gelegenheit.

Meister der Verschleierung

Während seiner stationären Massnahme erlitt Raphael M. fünf schizophrene Rückfälle. Urbaniok hält fest, dass Raphael M. «eine ausserordentliche Fähigkeit hat, Symptome und risikorelevante Entwicklungen zu verbergen». Am Tag davor sowie am Tattag selbst verbrachte M. Stunden auf dem Bett. Gegenüber seinen Betreuern gab er an, er wolle einfach mal nichts tun, weil er Ferien habe und lächelte dabei.

Genauso gekonnt verschleierte Raphael M. über all die Jahre eine wahnhafte Nebenrealität, die ihn wohl seit seiner Kindheit auf Schritt und Tritt begleitete. Über diese Welt soll er ausführlich in einem Tagebuch berichtet haben.

Videospiele mit Dämonen

Diese Welt war gemäss Akten stark geprägt von Fantasy-Elementen. M. galt als videospielsüchtig, spielte selbst während der Massnahme regelmässig bis zu zehn Stunden pro Woche. Die Fachkommission des Strafvollzugskonkordats warnte davor – insbesondere wegen des Games «World of Warcraft». Die Dämonenfiguren im Spiel könnten bei ihm als schizophrenem Patienten deliktrelevant sein. Die UPK widersprachen: Ein direkter Zusammenhang zwischen Spielinhalten und Gewalt sei wissenschaftlich nicht belegt.

Brisant: Obwohl Raphael M. Jahre in der stationären Massnahme verbrachte, konnte niemand seinen genauen Deliktmechanismus knacken. Heisst: Wie genau aus innerem Wahn konkrete Gewalt wurde, blieb unklar. Auch war nie geklärt, welche Rolle der Nasenweg als Tatort hat. Stattdessen durfte M. dort weiterhin im Wohnhaus seines Vaters ein- und ausgehen, um ihn zu besuchen.

Kommt es zur Verwahrung?

Erst seit der Tat von 2024 ist klar: Der Deliktmechanismus basiert auf der «vermutlich kontinuierlich vorhandenen Nebenrealität, die von M. weitgehend abgeschottet und von der Realität getrennt» wurde. Raphael M. tötete, um einen von Dämonen erteilten «Auftrag» zu erfüllen. Es gab ein «dauerhaftes Fortsetzungsmotiv».

M. gilt laut Anklage als therapieresistent. Für die nun angeklagte Tat sei er schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft will ihre Anträge an der Hauptverhandlung stellen. Damit bleibt noch offen, ob Raphael M.s wohl grösste Angst eintritt: die Forderung nach Verwahrung.

Die Verhandlung findet ab heute Mittwoch statt und ist für drei Tage angesetzt. Blick ist vor Ort und berichtet live.

* Name bekannt

** Name geändert