Im August wurde in Basel am Nasenweg eine 75-jährige Rentnerin getötet. Die Basler Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen 33-Jährigen.

Foto: newspictures.ch

Angela Rosser Journalistin News

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat das Vorverfahren zu einem schweren Verbrechen abgeschlossen, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Ein 33-jähriger Mann wird des Mordes an einer 75-jährigen Frau angeklagt.

Der Vorfall ereignete sich am 8. August 2024 im Nasenweg in Basel. Laut der Anklage soll der Beschuldigte die Seniorin am frühen Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus getötet haben. Die Kriminalpolizei setzte nach der Tat eine Sonderkommission ein, die den mutmasslichen Täter nach intensiven Ermittlungen identifizieren konnte.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurde der Verdächtige im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung einen Tag nach der Tat festgenommen. Mit der Anklageerhebung geht das Verfahren nun an das Strafgericht über.

Dieses übernimmt die Verfahrensleitung und Kommunikationshoheit. Es gilt zu betonen, dass für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt. Weitere Details zum Fall werden voraussichtlich im Laufe des Gerichtsverfahrens bekannt gegeben.