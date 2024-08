In der Stadt Basel läuft am Donnerstagnachmittag ein Grosseinsatz der Polizei. Ein Gebiet wurde grossräumig abgesperrt. Auch Spezialkräfte sind vor Ort.

Polizei sperrt Gebiet in Basel grossräumig ab

Im Verlauf des Nachmittags wollen die Behörden weiter informieren.

Zahlreiche Polizeikräfte sind am Donnerstagnachmittag an die Lehenmattstrasse/Nasenweg in der Stadt Basel ausgerückt. Hintergrund sei ein «grösserer Einsatz», wie die Basler Polizei auf Blick-Anfrage mitteilt.

Die «Basler Zeitung» berichtet zudem von Polizisten in Spezialmontur. Das Gebiet um den Nasenweg sei komplett abgesperrt. Kein Auto, kein Velo – niemand komme raus oder rein, zitiert die Zeitung eine Anwohnerin. Die Polizei stehe an jeder Haustür. Spezialeinheiten seien vor Ort.

Öffentlicher Verkehr eingeschränkt

Wie die Kantonspolizei Basel weiter erklärt, wolle die Staatsanwaltschaft im Verlauf des Nachmittags weiter informieren.

Auch der öffentliche Verkehr ist eingeschränkt. Auf der Linie 36 kommt es zu Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen, wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auf der Social-Media-Plattform X mitteilen.

+++Update folgt+++