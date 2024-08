Am Freitagmittag ist der Euroairport in Basel ein weiteres Mal evakuiert worden. Das berichtet ein Leserreporter.

Euroairport in Basel ein weiteres Mal evakuiert

1/2 Die Polizei ist vor Ort.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Leserreporter meldet am Freitagmittag, dass der Euroairport in Basel evakuiert wurde. Hintergrund war angeblich eine Bombendrohung. «Die Schweizer Seite wurde gesperrt, alle Passagiere wurden auf die französische Seite geschickt», so der Leserreporter.

Der Flughafen bestätigte die Bombendrohung nicht. Schuld war demnach tatsächlich ein herrenloser Koffer. Der Ablauf der Sicherheitsmassnahmen bei unbeaufsichtigten Gepäckstücken sei einem Standardprozedere gefolgt, teilte der Flughafen mit.

Schon nach kurzer Zeit ging es weiter

Die Basler Verkehrs-Betriebe meldeten einen Unterbruch im Bereich EuroAirport Abflug aufgrund eines Polizeieinsatzes. Der Unterbruch betrifft die Bus-Linie 50.

Wenig später wurde der Flughafen aber bereits wieder geöffnet. Auch der Unterbruch auf der Bus-Linie 50 war vorbei.