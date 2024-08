1/6 An der Hegifeldstrasse 76 bietet die Stadt Winterthur 60 Notwohnungen an.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

In der Schweiz kann man schnell auf der Strasse stehen. Vermieter dürfen aus beliebigen Gründen kündigen, sofern sie die Kündigungsfrist einhalten. Diese beträgt in der Regel drei Monate. Wer in dieser Zeit keine neue Bleibe findet, kann in einer Notlage bei der Gemeinde Hilfe suchen. Um Obdachlosigkeit zu verhindern, halten sie unterschiedliche Lösungen bereit.

Einige Ortschaften in der Schweiz bieten sogenannte Notwohnungen an. Oft wird auch von Übergangswohnraum gesprochen. Dieser wird befristet an Menschen vermietet, die ansonsten auf der Strasse landen würden. Die Gemeinden dürfen selbst entscheiden, ob sie solche Wohnungen anbieten. Deshalb haben auch die Kantone jeweils keine Übersicht. Blick hat bei einigen nachgefragt.