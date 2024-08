Am frühen Samstagmorgen kommt es in Basel zu Gewalt gegen zwei Personen. Die Täter werden kurz darauf festgenommen.

Niederländer attackieren Schweizer und Deutschen in Basel

Die drei Niederländer waren am frühen Samstagmorgen auf Krawall aus. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, um 3 Uhr kam es in der Steinenvorstadt und auf dem Birsig-Parkplatz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, wobei ein Deutscher (43) und ein Schweizer (50) verletzt wurden. Die mutmasslichen Täter konnten festgenommen werden.

Es passierte, als das Personal bei der Space Bar in der Steinenvorstadt bereits an den Aufräumarbeiten war: Drei Männer kamen dazu und nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde der Deutsche unvermittelt mit einem gefährlichen Gegenstand schwer verletzt. Der zu Hilfe eilende 50-Jährige folgte den Unbekannten darauf auf den Birsig-Parkplatz, wo er durch Schläge ebenfalls schwer verletzt wurde. Die beiden Opfer mussten durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden.

Wer hat etwas beobachtet?

Aufgrund der sofortigen Fahndung konnte die Polizei kurze Zeit später drei junge Männer, welche verdächtigt werden, die Körperverletzungen begangen zu haben, an der Ecke Wallstrasse/ Elisabethenstrasse angehalten und festgenommen werden. Das schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung. Es handelt sich um drei Niederländer im Alter von 18, 22 und 23 Jahren.

Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzungen sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft telefonisch unter 061 267 71 11 oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.