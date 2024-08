Der US-amerikanische DJ Diplo hat sich in die Schweiz verliebt. Nach einem Auftritt verbrachte der Musiker einige Tage in unserem Land – und ist ganz aus dem Häuschen. Besonders das Rheinschwimmen in Basel hat es ihm angetan.

1/10 Hat sich in die Schweiz verliebt: Star-DJ Diplo.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schweiz hat einen neuen berühmten Fan: Weltstar-DJ Diplo (45). Der US-Amerikaner hatte vergangenes Wochenende einen Auftritt am Paléo Festival in Nyon VD. Statt direkt wieder in den Flieger nach Übersee zu steigen, blieb er noch einige Tage in der Schweiz, um sich das Land anzuschauen.

Auf Instagram teilt Diplo Fotos und Videos von sich beim Surfen, von einem Rundflug durch die Berge und beim Rheinschwimmen in Basel. Besonders letztere Unternehmung hat es dem Musiker angetan. «Die Leute in der Schweiz lassen sich auf dem Fluss zur Arbeit treiben», staunt der DJ in einem Video. Er beobachtet die Leute aus seinem Hotelzimmer und beschliesst kurzerhand, es den Einheimischen gleichzutun.

Weltstar wagt sich in den Rhein

So kauft sich der DJ eine wasserdichte Tasche, joggt fünf Kilometer flussaufwärts und lässt sich im Rhein wieder zurücktreiben. «Diese Aussicht ist wild», schwärmt er, während er die Szenerie mit dem Handy festhält. Er witzelt, dass er ab sofort nur noch so pendeln werde. Seine Follower sind ebenso begeistert von der Schweizer Trend-Aktivität. «Bester Weg, um die Rushhour zu vermeiden», schreibt ein User unter das Video.

Auch das klare, blaue Wasser des Rheins beeindruckte Diplos Fans. Manch einer bezweifelte, dass ein solches Schwimmvergnügen in der Pariser Seine oder im New Yorker Hudson River möglich wäre.