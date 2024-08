1/11 Raphael M. soll am Donnerstag in Basel Assunta L. getötet haben.

10:49 Uhr Um 14 Uhr startet die Pressekonferenz Wie konnte Raphael M.* (Name der Redaktion bekannt) am vergangenen Donnerstag die 75-Jährige Assunta L. töten? Warum hat man ihm unbegleiteten Freigang ermöglicht? Hat man die Gefährlichkeit des Killers unterschätzt? Schliesslich hat er bereits 2014 zwei Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt – ein Gericht hat ihn darum rechtskräftig verurteilt und eine stationäre Behandlung nach Artikel 59 des Strafgesetzbuchs angeordnet. Behandelt wurde Raphael M. in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK). Klar ist: Die Behörden und das UPK müssen sich nach der schlimmen Tat vergangene Woche kritische Fragen gefallen lassen. Die Behörden stellen sich darum heute, Montag, 14 Uhr, den Medien gegenüber und informieren über den Fall. Blick ist vor Ort und tickert live..



An der Medienkonferenz nehmen teil: Stephanie Eymann, Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements, Lukas Engelberger, Vorsteher des Gesundheitsdepartements, Sabine Uhlmann, Leiterin des kantonalen Straf- und Massnahmenvollzugs, Michael Rolaz, CEO der UPK, und Henning Hachtel, Direktor der Klinik für Forensik der UPK. Ende des Livetickers

Assunta L.* (†75) ist tot. Am frühen Donnerstagnachmittag kommt die Rentnerin in ihrem Haus am Nasenweg in Basel gewaltsam zu Tode. Das Quartier, die Stadt, das Land stehen unter Schock. Denn noch mehr als bei anderen Gewaltverbrechen beschäftigt die Menschen die Frage: Warum erhielt der mutmassliche Täter überhaupt die Gelegenheit, die Frau zu töten?

Der Hintergrund dieser Frage ist der Lebenslauf des mutmasslichen Täters. Dringend tatverdächtig ist Raphael M.** (32). Ein Mann, dessen Gewaltbereitschaft den Behörden schon lange bestens bekannt ist. M. hatte 2014 bereits getötet. Damals starben zwei Menschen, eine Frau gar im selben Haus wie Assunta L.

Die 42-jährige Frau wurde 2014 von M. am Nasenweg, in seinem früheren Wohnhaus, mit einem Messer umgebracht – insgesamt stach er 18 Mal zu. Auf der Flucht tötete er wieder, in einem anderen Haus, nur wenige hundert Meter entfernt. Eine 76-Jährige verblutete. Zudem verletzte er einen Mann (88) schwer. Für den damals 23-Jährigen wurde eine stationäre Massnahme in der geschlossenen Psychiatrie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) angeordnet. Diese sogenannt «kleine Verwahrung» wird alle fünf Jahre überprüft, war für M. aber weiterhin in Kraft.

Wurden frühere Tragödien ignoriert?

Über den Umgang mit gefährlichen Tätern gibt es in der Schweiz eine lange Debatte. 1993 tötete der zweifache Mörder und mehrfach verurteilte Vergewaltiger Erich Hauert die Pfadfinderführerin Pasquale B.** («Mord von Zollikerberg»). Trotz mehrerer Rückfälle hatte er einen zweitägigen Hafturlaub erhalten. Als Reaktion wurde 2004 die Verwahrungs-Initiative angenommen – was die Debatte aber nicht beendete.

Die aktuelle Tat von Raphael M. erinnert in schockierender Weise an den Tod von Adeline M.** (†34). Die Sozialtherapeutin hatte 2013 den verurteilten Vergewaltiger Fabrice Anthamatten (50) zu einer Pferdetherapie begleitet. Dabei schnitt Anthamatten in einem Waldstück der jungen Frau mit einem Messer die Kehle durch. Zum Tatzeitpunkt verbüsste Anthamatten eine 20-jährige Freiheitsstrafe.

Der Fall von Basel zeigt erneut, dass es selbst für Menschen mit sogenannter «kleiner Verwahrung» noch immer möglich ist, schreckliche Straftaten zu begehen. Immerhin sass Raphael M. wegen Doppelmordes in der Psychiatrie – deutlich schlimmere Verbrechen als jene von Fabrice Anthamatten. Diesen hatte man nur begleitet auf Freigang gelassen, Raphael M. aber durfte sich in Basel frei und unbeobachtet bewegen.

Wurde das Restrisiko vernachlässigt?

Dabei war es nicht das erste Mal, dass M. allein in Basel unterwegs war, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt gegenüber Blick bestätigte. Die «NZZ am Sonntag» berichtete, dass Raphael M. schon mehrfach im Haus am Nasenweg war, in dem er am Donnerstag erneut getötet hat.

Der Täter sei von der behandelnden Ärzteschaft regelmässig medizinisch auf seinen aktuellen Zustand untersucht worden, so die Basler Behörden weiter. Dabei werde aufgrund von Gutachten und Berichten zum Therapiefortschritt über Massnahmenlockerungen entschieden. «Befindet sich eine Person mit einer angeordneten Massnahme und mit einem schweren Anlassdelikt im unbegleiteten Ausgang, hat zuvor ein medizinisches Gutachten von der behandelnden Ärzteschaft das entsprechende Gefahrenpotenzial beurteilt», so die Behörden.

Der forensische Psychiater Thomas Knecht erklärte gegenüber Blick: «Die Kliniken haben einen Plan, an den sie sich halten müssen.» Könne mit einem Patienten eine genügend grosse Vertrauensbasis aufgebaut werden, dürfe die Person nach draussen. Dabei müsse sie sich jedoch an einen vorgegebenen Radius und eine Zeitlimite halten. Aber: «Der Mensch als Lebewesen hat einen kleinen Rest von Unberechenbarkeit», so Knecht.

Hat die neue Tat Folgen?

Entsprechend werden sich die Basler Behörden heute Nachmittag um 14 Uhr anlässlich einer Pressekonferenz die Frage gefallen lassen müssen, ob sie bei der Beurteilung von Raphael M. Fehler gemacht haben, wer dafür die Verantwortung trägt und wie der Umgang mit unbegleiteten Freigängen in Zukunft geregelt wird. Braucht es noch mal eine Verschärfung im Gesetz, um die Bevölkerung besser vor schweren Gewalttätern zu schützen?

Für die Politik ist unterdessen klar, dass darüber nachgedacht werden muss. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy forderte in den Tamedia-Zeitungen eine «Nulltoleranz» gegenüber Tätern schwerer Straftaten. SVP-Nationalrat Pascal Schmid kritisierte in der «NZZ am Sonntag», dass es «verantwortungslos» gewesen sei, dass Raphael M. unbegleitet in der Stadt unterwegs war.

Welche Konsequenzen aus der Tragödie von Basel auch immer gezogen werden – für Assunta L. kommen sie zu spät.

