Heiliger oder Sündiger?
Trump am Kreuz wird in Basler Kunstgalerie ausgestellt

In Basel kann man im Rahmen einer Kunstausstellung nun einen Trump am Kreuz bestaunen – das Werk sorgt jedoch für Kritik und löst Sicherheitsbedenken aus.
Publiziert: vor 46 Minuten
Trump am Kreuz – diese Skulptur kann man ab Samstag in Basel bestaunen.
Foto: Galerie Gleis 4

Darum gehts

  • Umstrittene Trump-Skulptur wird in Basler Galerie Gleis 4 ausgestellt
  • Künstler Mason Storm provoziert mit gekreuzigtem Mini-Trump im Gefängnis-Overall
  • Sicherheitsmassnahmen umfassen Sensoren, Videoüberwachung und Security-Patrouille
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Es ist ein umstrittenes Werk, das die Basler Galerie Gleis 4 ab dem 1. November ausstellt. Gekleidet in einem orangen Gefängnis-Overall und befestigt an einem Kreuz wird ein Mini-Trump in der Rümelin-Passage gezeigt.

Eigentlich sollte das Werk des britischen Künstlers Mason Storm bereits im September in der ehemaligen Brasserie im Bahnhof Basel SBB ausgestellt werden. Wegen Kontroverse und heftiger Kritik, vor allem aus römisch-katholischen Kreisen, wurde die Ausstellung abgesagt. Ein neuer Ausstellungsort musste her – und wurde gefunden.

Umfassende Sicherheitsmassnahmen

Storm, der immer eine Maske trägt, ist bekannt für seine provokativen Werke. Die Trump-Skulptur, die «Heiliger oder Sünder» heisst, soll danach fragen, wer das Recht habe, über Gut und Böse zu urteilen.

Dass die Skulptur auch an ihrem neuen Ausstellungsort Kontroverse auslösen kann, wurde bereits antizipiert. Der Trump am Kreuz wird daher durch Sensoren, Videoüberwachung und einer Security-Patrouille geschützt.

