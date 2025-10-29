DE
Kai Trump ist Donald Trumps älteste Enkelin
Gemeinsame Hobbys:Kai Trump ist Donald Trumps älteste Enkelin

«War schon immer ein Traum»
Trump-Enkelin startet Profi-Karriere

Donald Trumps Enkelin Kai Madison Trump wagt den Sprung in den Profisport. Sie wird an der LPGA-Tour teilnehmen und beim Golfturnier «The Annika» in Florida antreten.
Trump-Enkelin Kai Trump gibt ihr Debüt im Profi-Golf.
Darum gehts

  • Donald Trumps Enkelin Kai Madison Trump wagt Schritt in Profisport
  • 18-Jährige nimmt an LPGA-Tour-Turnier «The Annika» in Florida teil
  • Turnier bietet Siegerpreisgeld von über drei Millionen Franken
Gian Andrea Achermann

Die Enkelin von US-Präsident Donald Trump, Kai Madison Trump (18), wagt den Schritt in die Welt des Profi-Golfs. Sie wird an der LPGA-Tour teilnehmen.

Vom 10. bis 16. November tritt sie beim Turnier «The Annika» in Florida an. Das Turnier gilt als eines der am stärksten besetzten ausserhalb der Major-Turniere und bietet ein Siegerpreisgeld von über drei Millionen Franken.

Ein Traum geht in Erfüllung

In einem Video auf der Plattform X gab die 18-Jährige ihre Teilnahme bekannt. Sie sagte: «Es war schon immer mein Traum, mich auf professioneller Ebene zu messen.» Sie freue sich darauf, abzuschlagen und «mit den besten Spielerinnen der Welt bei einem der wichtigsten Events der Tour anzutreten».

Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sie sich immer wieder beim Golfen – oft gemeinsam mit Grossvater Trump.

