Nach 50 Jahren verschwindet ein Stück Schweizer Kindergarten-Alltag: Ab dem Schuljahr 2026/27 wird das 1975 eingeführte «Tricki-Leuchtband» durch die neue Sicherheitsweste Lumi ersetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das neue Sicherheitsweste Lumi ersetzt ab Schuljahr 2026/27 das Tricki-Leuchtband

Lumi bietet 360-Grad-Sichtbarkeit, angepasst an Kinderbedürfnisse und Sicherheitsstandards

Im ersten Jahr werden 100'000 Westen in der Schweiz verteilt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Es ist eine Nachricht, die wehtut: Unser geliebtes Leuchtband ist bald nicht mehr. Generationen sind damit aufgewachsen. Sind damit stolz herumgelaufen. Die Kleinen fühlten sich damit ganz gross. Doch jetzt wird alles anders.

Das «Tricki-Leuchtband» werde ab dem Schuljahr 2026/27 durch die neue Sicherheitsweste Lumi ersetzt, teilt der TCS mit. Das neue Modell soll gegenüber der 2013 eingeführten Sicherheitsweste einen höheren Schutz bieten, insbesondere für vier- bis sechsjährige Kinder auf dem Schulweg – sowohl bei Tag als auch bei Nacht.

Neue Weste gemeinsam mit Kindergartenklassen entwickelt

Die Lumi-Weste sei in Zusammenarbeit mit zehn Kindergartenklassen entwickelt worden. Basierend auf den Rückmeldungen von Lehrpersonen als auch den Schülerinnen und Schülern sei das Modell so konzipiert worden, dass Schnitt, Verschlusssysteme und Material den Kindern entsprechen. Zudem soll ein Klett-Patch die Brust zieren, an dem sich ein personalisiertes Badge befestigen lässt.

Durch die Verbindung von Sicherheit und spielerischen Elementen soll die Weste nicht nur bei den aktuellen Sicherheitsnormen entsprechen, sondern auch von den Kindern akzeptiert werden.

Rundum Sichtbarkeit für Kind und Kegel

Laut TCS erfolgte das neue Design des 50-jährigen Bändel-Modells wegen strengerer Normen als auch veränderter Verkehrsbedingungen. Eine 360-Grad-Sichtbarkeit sei notwendig. Dies soll die neue Weste mit einem längeren Rückenbereich erreichen, die selbst dann sichtbar ist, wenn das Kind einen Schulthek trägt.

Vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste Der Weg vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste

1975: Einführung des Triki-Leuchtbändels durch den TCS für Kinder ab 4 Jahren 2013: Einführung einer Sicherheitsweste für Kinder ab 6 Jahren 2021: Überarbeitung des Designs des Triki-Leuchtbändels mit neuen Motiven 2025: Anpassung des Triki-Leuchtbändels an die neuen geltenden Normen 2026: Entwicklung eines neuen Konzepts in Form einer Weste für Kinder ab 4 Jahren – Einführung der LUMI-Weste Ab 2026: Beginn der nationalen Verteilung der neuen LUMI-Westen Der Weg vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste

1975: Einführung des Triki-Leuchtbändels durch den TCS für Kinder ab 4 Jahren 2013: Einführung einer Sicherheitsweste für Kinder ab 6 Jahren 2021: Überarbeitung des Designs des Triki-Leuchtbändels mit neuen Motiven 2025: Anpassung des Triki-Leuchtbändels an die neuen geltenden Normen 2026: Entwicklung eines neuen Konzepts in Form einer Weste für Kinder ab 4 Jahren – Einführung der LUMI-Weste Ab 2026: Beginn der nationalen Verteilung der neuen LUMI-Westen Mehr

Die Weste sei so konzipiert, dass sie zu jeder Jahreszeit getragen werden kann, wie der TCS erklärt. Eine grosse seitliche Öffnung ermöglicht ein leichtes Überwerfen. Kinder, die eher fortgeschritten sind, können die Weste wie eine Jacke umwerfen. Dank seitlicher Druckknöpfe lässt sich die Weste – wie der frühere Leuchtbändel – direkt auf die Schultern legen und schliessen.

Ein Appell an die Eltern

Die neuen Westen erhalten die Kinder von den Polizeikorps, die diese direkt über die Schulen verteilen. Im ersten Jahr sollen gemäss TCS 100'000 Westen abgegeben werden. Ziel mit der Einführung der neuen Westen sei, die Kinder auf ihrem täglichen Weg sicher zu begleiten als auch ihre Sicherheit zu verbessern. Der TCS appelliert an die Eltern, die Kleinen mit einer Weste auszustatten, die sie im Scheinwerferlicht sichtbar macht.