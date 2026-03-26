Darum gehts
- Das neue Sicherheitsweste Lumi ersetzt ab Schuljahr 2026/27 das Tricki-Leuchtband
- Lumi bietet 360-Grad-Sichtbarkeit, angepasst an Kinderbedürfnisse und Sicherheitsstandards
- Im ersten Jahr werden 100'000 Westen in der Schweiz verteilt
Es ist eine Nachricht, die wehtut: Unser geliebtes Leuchtband ist bald nicht mehr. Generationen sind damit aufgewachsen. Sind damit stolz herumgelaufen. Die Kleinen fühlten sich damit ganz gross. Doch jetzt wird alles anders.
Das «Tricki-Leuchtband» werde ab dem Schuljahr 2026/27 durch die neue Sicherheitsweste Lumi ersetzt, teilt der TCS mit. Das neue Modell soll gegenüber der 2013 eingeführten Sicherheitsweste einen höheren Schutz bieten, insbesondere für vier- bis sechsjährige Kinder auf dem Schulweg – sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
Neue Weste gemeinsam mit Kindergartenklassen entwickelt
Die Lumi-Weste sei in Zusammenarbeit mit zehn Kindergartenklassen entwickelt worden. Basierend auf den Rückmeldungen von Lehrpersonen als auch den Schülerinnen und Schülern sei das Modell so konzipiert worden, dass Schnitt, Verschlusssysteme und Material den Kindern entsprechen. Zudem soll ein Klett-Patch die Brust zieren, an dem sich ein personalisiertes Badge befestigen lässt.
Durch die Verbindung von Sicherheit und spielerischen Elementen soll die Weste nicht nur bei den aktuellen Sicherheitsnormen entsprechen, sondern auch von den Kindern akzeptiert werden.
Rundum Sichtbarkeit für Kind und Kegel
Laut TCS erfolgte das neue Design des 50-jährigen Bändel-Modells wegen strengerer Normen als auch veränderter Verkehrsbedingungen. Eine 360-Grad-Sichtbarkeit sei notwendig. Dies soll die neue Weste mit einem längeren Rückenbereich erreichen, die selbst dann sichtbar ist, wenn das Kind einen Schulthek trägt.
Der Weg vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste
1975: Einführung des Triki-Leuchtbändels durch den TCS für Kinder ab 4 Jahren
2013: Einführung einer Sicherheitsweste für Kinder ab 6 Jahren
2021: Überarbeitung des Designs des Triki-Leuchtbändels mit neuen Motiven
2025: Anpassung des Triki-Leuchtbändels an die neuen geltenden Normen
2026: Entwicklung eines neuen Konzepts in Form einer Weste für Kinder ab 4 Jahren – Einführung der LUMI-Weste
Ab 2026: Beginn der nationalen Verteilung der neuen LUMI-Westen
Der Weg vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste
1975: Einführung des Triki-Leuchtbändels durch den TCS für Kinder ab 4 Jahren
2013: Einführung einer Sicherheitsweste für Kinder ab 6 Jahren
2021: Überarbeitung des Designs des Triki-Leuchtbändels mit neuen Motiven
2025: Anpassung des Triki-Leuchtbändels an die neuen geltenden Normen
2026: Entwicklung eines neuen Konzepts in Form einer Weste für Kinder ab 4 Jahren – Einführung der LUMI-Weste
Ab 2026: Beginn der nationalen Verteilung der neuen LUMI-Westen
Die Weste sei so konzipiert, dass sie zu jeder Jahreszeit getragen werden kann, wie der TCS erklärt. Eine grosse seitliche Öffnung ermöglicht ein leichtes Überwerfen. Kinder, die eher fortgeschritten sind, können die Weste wie eine Jacke umwerfen. Dank seitlicher Druckknöpfe lässt sich die Weste – wie der frühere Leuchtbändel – direkt auf die Schultern legen und schliessen.
Ein Appell an die Eltern
Die neuen Westen erhalten die Kinder von den Polizeikorps, die diese direkt über die Schulen verteilen. Im ersten Jahr sollen gemäss TCS 100'000 Westen abgegeben werden. Ziel mit der Einführung der neuen Westen sei, die Kinder auf ihrem täglichen Weg sicher zu begleiten als auch ihre Sicherheit zu verbessern. Der TCS appelliert an die Eltern, die Kleinen mit einer Weste auszustatten, die sie im Scheinwerferlicht sichtbar macht.