Zwei schwarz gekleidete vermummte Männer machten sich am frühen Morgen an den Auslage-Fenstern eines Juweliers in Ascona TI zu schaffen. So schnell wie sie kamen, hauten sie auch wieder ab – mit Beute.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Ascona: Zwei Diebe stehlen Uhren aus Juweliergeschäft

Einwohner filmte Tat um 5.10 Uhr, Polizei traf nach zehn Minuten ein

Fünf Uhren gestohlen, Täter weiterhin auf der Flucht

Angela Rosser Journalistin News

Was auf den Videos zu sehen ist, erinnert an Szenen aus einem Film. Es ist früher Morgen, es wird langsam hell und es heult ein ohrenbetäubender Alarm. Die beiden Männer, ganz in Schwarz, lassen sich davon wenig beeindrucken.

Sie machen sich an den Fenstern eines Juweliers im Tessiner Städtchen Ascona zu schaffen. Es scheint, als würden sie mit Akku-Schraubern hantieren – womöglich mit einem Diamant-Bohrer-Aufsatz.

Anwohner filmt Einbruch

Ein Anwohner filmte die unglaubliche Szene. «Um 5.10 Uhr ging der Alarm gegenüber unserer Wohnung los», schreibt er dazu. Als sie nachschauten, bot sich ihnen diese Szene.

«Wir haben die Polizei angerufen, doch die Einbrecher sind schon nach 1 bis 2 Minuten weggerannt», sagt er. Im Video ist auch zu sehen, wie die beiden Langfinger einige Dinge aus dem Schaufenster an sich reissen und dann fliehen.

Ermittlungen laufen

Die Tessiner Kantonspolizei bestätigt den Einsatz auf Nachfrage von Blick. Die Einsatzkräfte seien etwa zehn Minuten später eingetroffen. Neben der Kantonspolizei und der Stadtpolizei waren auch die Gemeindepolizei und das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz beteiligt.

«Derzeit laufen Ermittlungen, um den Tathergang zu rekonstruieren und die Identität der Täter zu ermitteln», so die Polizei.

Inhaber äussert sich zu Diebesgut

Das Geschäft sei mittlerweile wieder normal geöffnet, erklärt Inhaber Gerber gegenüber Blick. «Am Morgen hörten wir erst den Alarm, dann kam die Polizei», so Gerber. Auf die Frage, was die Diebe mitgenommen haben, sagt der Inhaber: «Sie haben fünf Uhren mitgenommen.» Welchen Wert das Diebesgut hat, sagt er nicht. Die Einbrecher sind nach wie vor flüchtig.