Darum gehts
- Sechs Einbrüche und ein Autodiebstahl im Kanton Glarus am Wochenende
- Zwei 18-jährige Verdächtige in Embrach ZH verhaftet, Schaden über CHF 10'000
- Erbeutetes Deliktsgut mehrere tausend Franken, Ermittlungen noch laufend
In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich sechs Einbruchdiebstähle auf dem Gebiet des Kantons Glarus. Ziele der Täterschaft waren eine Drogerie, drei Coiffeurgeschäfte, eine Pizzeria sowie ein Café in den Ortschaften Schwanden, Ennenda, Näfels und Bilten.
Am frühen Samstagmorgen wurde die Kantonspolizei Glarus darüber hinaus über einen
Autodiebstahl in Bilten informiert. Das Motorfahrzeug konnte im Laufe des Samstagvormittags aufgrund einer Meldung aus der Bevölkerung in Embrach ZH
sichergestellt werden.
Gemeinsame Ermittlungen der Kantonspolizei Glarus mit der Kantonspolizei Zürich führten zur Festnahme zweier 18-jähriger Tatverdächtiger im Kanton Zürich (Nationalität: Libyen und Algerien).
Sachschaden von über 10'000 Franken
Die Kantonspolizei Glarus geht nach bisherigem Sachstand davon aus, dass alle genannten Delikte auf dieselbe Täterschaft zurückzuführen sind.
Die Ermittlung des erbeuteten Deliktsguts ist noch Gegenstand der Abklärungen, erreicht aber kumuliert den Wert von mehreren Tausend Franken.
Der angerichtete Sachschaden übersteigt den Betrag von zehntausend Franken. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus geführt.