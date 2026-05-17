Sechs Einbrüche und ein Autodiebstahl erschüttern den Kanton Glarus in der Nacht auf Samstag. Zwei 18-jährige Verdächtige wurden in Zürich gefasst. Der Schaden beläuft sich auf über zehntausend Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs Einbrüche und ein Autodiebstahl im Kanton Glarus am Wochenende

Zwei 18-jährige Verdächtige in Embrach ZH verhaftet, Schaden über CHF 10'000

Erbeutetes Deliktsgut mehrere tausend Franken, Ermittlungen noch laufend

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich sechs Einbruchdiebstähle auf dem Gebiet des Kantons Glarus. Ziele der Täterschaft waren eine Drogerie, drei Coiffeurgeschäfte, eine Pizzeria sowie ein Café in den Ortschaften Schwanden, Ennenda, Näfels und Bilten.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Kantonspolizei Glarus darüber hinaus über einen

Autodiebstahl in Bilten informiert. Das Motorfahrzeug konnte im Laufe des Samstagvormittags aufgrund einer Meldung aus der Bevölkerung in Embrach ZH

sichergestellt werden.

Gemeinsame Ermittlungen der Kantonspolizei Glarus mit der Kantonspolizei Zürich führten zur Festnahme zweier 18-jähriger Tatverdächtiger im Kanton Zürich (Nationalität: Libyen und Algerien).

Sachschaden von über 10'000 Franken

Die Kantonspolizei Glarus geht nach bisherigem Sachstand davon aus, dass alle genannten Delikte auf dieselbe Täterschaft zurückzuführen sind.

Die Ermittlung des erbeuteten Deliktsguts ist noch Gegenstand der Abklärungen, erreicht aber kumuliert den Wert von mehreren Tausend Franken.

Der angerichtete Sachschaden übersteigt den Betrag von zehntausend Franken. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus geführt.