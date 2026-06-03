Am frühen Mittwochmorgen kam es am Bleicherweg zu einem Rammbock-Einbruch in ein Luxus-Secondhand-Geschäft. Ein mutmasslicher Täter konnte festgenommen werden. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch am Bleicherweg 20 in Zürich, Täter überwältigt, einer flüchtig

55-jähriger Bosnier festgenommen, zwei Männer leicht verletzt

Flüchtiger Täter: 180-190 cm, muskulös, blaue Kleidung, schwarze Sturmhaube

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 5 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über einen Einbruch in ein Verkaufsgeschäft am Bleicherweg 20. Die innert Minuten vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte stiessen im Innenhof der Liegenschaft auf mehrere Personen, die einen Mann zurückhielten.

Gemäss ersten Erkenntnissen verübte dieser zuvor mit einer weiteren Person einen Rammbock-Einbruch in das Verkaufsgeschäft. Sie wurden dabei von Angehörigen des Geschäfts überrascht. Es gelang ihnen, einen der bewaffneten Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Stadtpolizei festzuhalten. Dabei wurden zwei der Männer leicht verletzt. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 55-jährigen Bosnier.

Auch Diensthunde im Einsatz

Dem zweiten Täter gelang unerkannt zu Fuss die Flucht. Das Fahrzeug, mit dem der Einbruch verübt worden war, ein grauer älterer Skoda Octavia, wurde sichergestellt. Zur Art und Höhe des Deliktsguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hinzugezogen. Ebenfalls standen Diensthunde im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden von der Stadtpolizei Zürich geführt.

Der flüchtende Täter wird wie folgt beschrieben: circa 180-190 Zentimeter gross, muskulöse Statur. Er trug ein blaues Oberteil, grüne Cargohose, Trekkingschuhe und eine schwarze Sturmhaube.

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall vom 3. Juni 2026, kurz vor 5 Uhr, am Bleicherweg 20, zwischen dem Paradeplatz und dem Bahnhof Enge, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.