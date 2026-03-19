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Polizei rückt aus
Einbruch bei UBS-Filiale in Winterthur – Mann (29) festgenommen

Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen in Winterthur: Wie ein Leserreporter berichtet, sind mehrere Polizisten zur UBS-Filiale an der Stadthausstrasse ausgerückt. Grund ist ein Einbruchalarm.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Ein Mann brach am Donnerstag in eine UBS-Filiale in Winterthur ein.
Foto: BRK News
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Janine EnderliRedaktorin News

Polizeieinsatz vor der UBS-Filiale in Winterthur! Polizisten mussten am Donnerstagmorgen an die Stadthausstrasse ausrücken. Ihr Ziel war dabei die dortige UBS-Filiale. 

«Sie haben Passanten auf die andere Strassenseite geschickt. Auch Hunde sind im Einsatz», so der Leser. Die Filiale wurde abgesperrt. 

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz. Aufgrund eines Einbruchalarms sei man gemeinsam mit der Stadtpolizei Winterthur an die Stadthausstrasse ausgerückt. 

Mann (29) festgenommen

Alexander Renner, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich, erklärt gegenüber «BRK News», dass der Alarm gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen eingegangen sei. 

«Wir haben festgestellt, dass eine Seitentür der Bank aufgebrochen war.» Die Bank wurde umgehend umstellt. Dort hätte man eine Person lokalisieren können. Der mutmassliche Einbrecher (29) aus dem Sudan wurde festgenommen. Aktuell werden die Spuren gesichert. 

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