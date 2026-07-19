Wie konnten die Behörden zulassen, dass die Morettis brennbaren Schaumstoff verbauen? Ein Beschuldigter verweist auf Unterlagen. Doch die sind nicht da …

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 2015 umgebaute Bar Le Constellation verursachte 2025 Brandkatastrophe in Crans-Montana

Wichtige Akten fehlen, Ex-Gemeindepräsident Savoy beteuert vollständige Übergabe 2016

41 Tote, über 100 Verletzte; Betreiber verbaute brennbaren Schaumstoff, Ermittlungen laufen

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Crans-Montana VS bleibt ein Fall mit offenen Wunden – und mit Aktenlücken, die bis heute nicht geschlossen sind. Nach Informationen von Blick fehlen der Staatsanwaltschaft amtliche Unterlagen aus dem Jahr 2015, die Aufschluss über die Umbauarbeiten in der Bar Le Constellation geben sollen. Elf Jahre später, in der Silvesternacht 2025/2026, kamen hier 41 Menschen ums Leben, über 100 wurden verletzt.

Am Donnerstag wurde der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon VS, Jean-Claude Savoy (69), stundenlang verhört. Er zählt zu den Beschuldigten. Vor der Gemeindefusion war Chermignon die politische Gemeinde, die für die Bar Le Constellation zuständig war.

Hält Nicolas Féraud Akten unter Verschluss?

Savoy versichert im Gespräch mit Blick, er habe am 29. Dezember 2016 alle Akten und seinen Dienstcomputer an den Gemeindeschreiber übergeben – die Übergabe sei bei seinem Ausscheiden quittiert worden. Laut Savoy sind die Akten im Gemeindearchiv gelandet. Was aus dem Archiv seit der Gemeindefusion wurde, weiss Savoy nicht. Der damalige Gemeindeschreiber sei inzwischen verstorben.

Doch wenn die Unterlagen im Archiv liegen: Warum sind sie nicht längst bei der Staatsanwaltschaft? Hat der heutige Gemeindepräsident Nicolas Féraud (55) die Akten nicht herausgerückt? Oder hat die Staatsanwaltschaft diese nicht angefordert? Beide äussern sich dazu auf Anfrage nicht.

Aus der Bar Le Constellation wurde 2015 eine Brandfalle

Klar ist: Nach wie vor hat keine Hausdurchsuchung stattgefunden. Opferanwälte hatten gefordert, die Gemeindeverwaltung sowie Wohnungen mehrerer Gemeindemitarbeiter zu durchsuchen.

Die Akten von 2015 sind wichtig für die Frage: Wie konnte die Bar Le Constellation damals so umgebaut werden, dass aus ihr eine Brandfalle wurde? Weshalb erfolgte keine genaue Kontrolle? Der damalige Mieter Jacques Moretti (49) hatte Akustikschaumstoff verbaut. Unklar ist unter anderem, ob die Behörden eine Risikoanalyse durchgeführt haben, was die verengte Treppe betrifft. Die Fluchtwege wurden damals verändert. Haben die Behörden möglicherweise nicht genau hingeschaut und Pflichtverletzungen begangen?

Der Gemeinderat wusste von dem Schaumstoff

Klar ist: Jean-Claude Savoy unterschrieb am 5. April 2016 ein Papier, in dem er Anwohner über verlängerte Öffnungszeiten der Bar Le Constellation informierte. Der Gemeinderat habe die Verlängerung akzeptiert, da «während der Renovation bedeutende Schallisolierungsarbeiten in diesem Etablissement durchgeführt wurden». Der Gemeinderat wusste also von Morettis Schaumstoff.

Jean-Claude Savoy soll nochmals vorgeladen werden. Am Dienstag ist aber zuerst Julien Beytrison (64) als Zeuge dran: Er war damals Eigentümer des Le-Constellation-Gebäudes und hat es 2022 an die Morettis verkauft. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.