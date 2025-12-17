Weihnachtszeit ist Reisezeit. Da wird es auch den Flughäfen ziemlich voll. Blick hat nachgefragt, worauf sich Flugreisende in der Schweiz aktuell einstellen müssen und wie sie dabei stressfrei an ihrem Ziel ankommen.

Darum gehts Weihnachtsfeiertage: Beliebte Reisezeit mit erhöhtem Passagieraufkommen an Schweizer Flughäfen

Flughäfen bereiten sich vor, empfehlen frühzeitiges Eintreffen und Online-Check-in

Genf erwartet an Spitzentagen über 70'000, Zürich rund 100'000 Passagiere Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Weihnachtsfeiertage rücken immer näher – für viele ein Anlass, zu verreisen. Denn schliesslich locken Skipisten, weihnachtlich glitzernde Städte wie London und Paris oder der Besuch bei der Familie über die Feiertage.

Die beliebte Reisezeit macht sich auch an den Flughäfen bemerkbar. Blick hat nachgefragt, worauf du dich an den Schweizer Flughäfen einstellen musst und wie du möglichst stressfrei an dein Ziel kommst.

Rund 100'000 Passagiere an Spitzentagen in Zürich

Der Flughafen Zürich hat sich für den Ansturm der Flugreisenden bereits gewappnet. «Die Weihnachts- und Neujahrszeit gehört neben den Sommer- und Herbstferien zu den reisestärksten Zeiten am Flughafen Zürich», sagt Mediensprecherin Livia Caluori.

«An Spitzentagen erwarten wir rund 100'000 Passagiere», so Caluori. Im Vergleich zum Vorjahr bewege man sich damit auf ähnlichem Niveau. Mit dem grössten Andrang werde in diesem Jahr am 19. Dezember gerechnet.

Reisende müssen mit längeren Wartezeiten rechnen

«Aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens kann es insbesondere in den Tagesspitzen zu längeren Wartezeiten kommen – etwa beim Check-in, an der Sicherheitskontrolle oder bei der Passkontrolle», erklärt die Mediensprecherin.

1:49 Dschungel oder Strand? Das sind die beliebtesten Reiseziele 2026

Deshalb bereite sich der Flughafen Zürich mit seinen Partnern frühzeitig und umfassend auf den Weihnachtsandrang vor. «Ziel ist es, auch während der reisestarken Feiertage einen möglichst reibungslosen Betrieb sowie eine angenehme Reise für die Passagiere zu gewährleisten.»

So kommst du stressfrei an dein Ziel

Damit du deine Weihnachtsreise möglichst stressfrei erlebst, kannst du selbst einiges tun. Das beginnt bereits beim Kofferpacken. Die Mediensprecherin des Zürcher Flughafens empfiehlt, schon zu Hause zu überprüfen, was ins Reisegepäck darf und was nicht. Das spart Zeit und nervenaufreibendes Auspacken am Flughafen.

Der Flughafen Zürich rät zudem, online einzuchecken und das Gepäck am Flughafen an Self-Bag-Drop-Automaten abzugeben. Wichtig ist auch, genügend Zeit mitzubringen. Dafür könne man auf der Webseite des Flughafens Zürich etwa nach dem eigenen Flug suchen und sich an der angezeigten Einfindungszeit orientieren, empfiehlt Caluori.

«Grundsätzlich gilt: mindestens 1,5 bis 2 Stunden vor einem Flug innerhalb des Schengenraums sowie mindestens 2 bis 3 Stunden vor einem interkontinentalen Flug, beziehungsweise einem Flug ausserhalb des Schengenraums, bei dem zusätzlich die Passkontrolle passiert werden muss», fasst die Mediensprecherin zusammen.

An diesen Tagen verreisen besonders viele Passagiere

Auch am Flughafen Genf sind die Auswirkungen der Wintersaison bereits zu spüren, nicht zuletzt bei den Ankünften. «Seit Anfang Dezember beobachten wir über die Buchungen der Fluggesellschaften eine starke Nachfrage nach Reisen. Besonders beliebt: Skiferien und Aufenthalte in den Bergen», sagt Ignace Jeannerat, Mediensprecher des Genfer Flughafens, zu Blick.

Im Vergleich zum Vorjahr geht der Flughafen Genf von einem Anstieg der Passagiere im Dezember und zu Beginn des Januars 2026 aus. Einige Reisetage seien dabei besonders beliebt, so Jeannerat: «An mindestens fünf Tagen werden mehr als 70'000 Passagiere pro Tag erwartet, nämlich am 20. Dezember, am 27. und 28. Dezember sowie am 3. und 4. Januar.»