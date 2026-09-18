DE
FR
Abonnieren

Zürcher Regierungswahlen 2027
Mario Fehr lässt die Katze aus dem Sack

Bleibt er, oder geht er? Mit Mario Fehr gibt am Freitag einer der schillerndsten Politiker im Land seine politische Zukunft bekannt. Der Zürcher Sicherheitsdirektor ist schon seit 15 Jahren im Amt.
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/5
Mario Fehr leitet schon seit 15 Jahren die Zürcher Sicherheitsdirektion.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mario Fehr gibt heute in Zürich Entscheidung über politische Zukunft bekannt
  • Seit 2021 parteilos, muss Fehr keine Nominierungsprozesse durchlaufen
  • Fehr führt Sicherheitsdirektion seit 15 Jahren und ist bei Wählern beliebt
Blickgruppe_Portrait_287.JPG
Daniel BallmerRedaktor Politik

Lange liess er alle zappeln. Jetzt verläuft alles plötzlich sehr kurzfristig. Erst am Donnerstagabend nach 20 Uhr liess Mario Fehr (68) eine Einladung an die Medien verschicken. Schon am Freitag um 10 Uhr will der Zürcher Sicherheitsdirektor über seine politische Zukunft orientieren.

Damit wird Fehr eine Frage beantworten, die im bevölkerungsreichsten Kanton viele umtreibt: Tritt der Parteilose bei den Regierungswahlen im April 2027 nochmals an – oder nicht? Als Ort für seine Ankündigung hat er sich ausgerechnet die Ahnengalerie im Walcheturm ausgesucht, wo die Porträts der ehemaligen Regierungspräsidentinnen und -präsidenten hängen.

Bereits vier Bisherige nehmen den Hut

Die Ausgangslage vor den Zürcher Wahlen könnte spannender kaum sein. Von den sieben Bisherigen treten vier nicht mehr an. Ein Umbruch. Würde nun auch noch Fehr den Hut nehmen, ginge noch mehr Erfahrung verloren. Zu viel, könnte er sich denken. Zudem scheint sich Fehr nach wie vor pudelwohl zu fühlen in seiner Sicherheitsdirektion, die er schon seit 15 Jahren führt.

Mit der Ankündigung von Fehr lässt sich nun auch der letzte Bisherige in die Karten blicken. Lange hat er alle im Ungewissen gelassen. Er ist keiner Partei Rechenschaft schuldig. Seit seinem Austritt aus der SP 2021 ist er parteilos. Da muss er keinen Nominationsprozess durchlaufen. Fehr entscheidet ganz allein.

Mehr zu Mario Fehr
Daniel Jositsch gibt Mario Fehr recht
0:36
«Die SP ist zu links»
Daniel Jositsch gibt Mario Fehr recht
Das sind die schillerndsten Regierungsräte der Schweiz
Fehr, Dittli & Co.
Diese Regierungsräte geben in der Schweiz den Takt vor
Mario Fehr will sich nicht an Hautfarben-Befehl aus Bern halten
«Politisch motiviert»
Zürcher Polizeidirektor attackiert Hautfarben-Befehl aus Bern
Mario Fehrs Sonderkommission hatte Täter auf dem Radar
Mit Video
Terror in Winterthur
Zürich warnte Bern zwei Tage vor der Tat

Um seine Wiederwahl muss sich Fehr jedenfalls nicht sorgen. Er ist sehr beliebt beim Wahlvolk, belegte bei den Regierungswahlen regelmässig den ersten Platz. Gegen eine erneute Kandidatur könnte höchstens sein Alter sprechen. Fehr wurde eben 68 Jahre alt. Da dürfte man auch mal kürzertreten. Ob er Lust darauf hat, weiss bis jetzt nur Fehr selbst. Noch.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen