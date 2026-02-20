Der US Supreme Court erklärt Trumps Strafzölle für illegal. Ein Rückschlag für den Ex-Präsidenten, doch in der Schweiz sorgt das Urteil für gemischte Reaktionen – von Freude bei Linken bis zu Vorsicht bei der Wirtschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Gericht erklärt Trumps Strafzölle für illegal, Schweiz analysiert Auswirkungen

Grüne und SP fordern Abbruch der Verhandlungen, Swissmem bleibt vorsichtig optimistisch

79-jährige Trump fehlt Befugnis, Zölle allein zu verhängen, Urteil vom Supreme Court War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Strafzölle sind illegal! Der Entscheid des Obersten Gerichtshof der USA ist für Präsident Donald Trump (79) eine heftige Klatsche. Gemäss der Mehrheit der amerikanischen Richter fehle Trump die Befugnis, im Alleingang zu solchen Sanktionen zu greifen.

Doch was bedeutet das Urteil für die Schweiz? Bundespräsident Guy Parmelin (66, SVP) und sein Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stehen weiterhin mitten in den Verhandlungen um einen verbindlichen Zolldeal.

Bundesrat will nicht kommentieren

«Der Bundesrat nimmt die Entscheidung des US Supreme Courts zur Kenntnis und wird die weiteren Entwicklungen und konkreten Auswirkungen analysieren», schreibt das Seco auf Blick-Anfrage. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes kommentiere die Landesregierung jedoch nicht.

Bereits im November merkte Wirtschaftsminister Parmelin an der Medienkonferenz zum Zolldeal an, dass die Vereinbarung noch nicht rechtlich verbindlich sei. Würde der Oberste Gerichtshof tatsächlich die Zölle für illegal erklären, «könnte man sich durchaus vorstellen, die Vereinbarung fallenzulassen», so Parmelin.

Laut Parmelin ist es aber auch denkbar, dass sich die US-Regierung zur Aufrechterhaltung ihrer Zölle auf andere rechtliche Grundlagen stützen würde. Und wäre der Deal bis dahin aber bereits in trockenen Tüchern, würde es nochmals komplizierter. So oder so: Nach einem Entscheid werde wohl zuerst Unordnung herrschen, eine gewisse Übergangsphase sei unvermeidlich.

Jubel bei SP und Grünen

Bei den linken Parteien wird derweil bereits gejubelt. «Die Schweiz muss nun die Verhandlungen für einen Deal mit Trump sofort abbrechen. Alles andere wäre erneut ein Eigengoal für die Schweiz», schreiben die Grünen in einer Medienmitteilung. Es sei eine «hervorragende Nachricht», so der ehemalige SP-Nationalrat Roger Nordmann (41, VD) auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky. «Und vielleicht der Anfang vom Ende für Trump.»

Auch SP-Nationalrat David Roth (40, LU) freut sich über ein mögliches «Ende und Aus für dieses unsägliche Abkommen». Und Roths Parlementskollege Jon Pult (41, GR) schickt gleich auch ein «Memo an den Bundesrat»: «Wer das Recht bricht, ist kein verlässlicher Vertragspartner.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Swissmem bleibt skeptisch

Ebenso glücklich zeigen sich auch der Verband der Schweizer Tech-Industrie Swissmem: «Aus Sicht der Schweizer Exportindustrie ist das ein guter Entscheid», sagt Direktor Stefan Brupbacher. Die hohen Zölle hätten der Industrie stark geschadet.

«Aber: Mit dem heutigen Urteil ist noch nichts gewonnen», so Brupbacher. Wie Parmelin im November erwartet auch der Swissmem-Direktor, dass die Trump-Administration die Zölle mittels anderer Gesetze rechtfertigen werde. Heisst: «Die Schweiz ist gut beraten, mit den USA nun einen rechtssicheren Vertrag zu verhandeln.»

+++ Update folgt +++