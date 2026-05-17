So tickt die mächtige Mitte-Strategin Yvonne Bürgin

Ob bei der 10-Millionen-Initiative oder beim Bau neuer AKW: Die Mitte steckt in einem Richtungsstreit. Die Zügel in der Hand hat Fraktionschefin Yvonne Bürgin. Mit wem die Zürcherin in einer WG lebt und warum sie funktioniert wie eine Eule.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yvonne Bürgin ist seit September 2025 Fraktionschefin der Mitte



Ehemalige Kunstturnerin und Gemeindepräsidentin lebt mit Ex-Mann und Kindern zusammen

Bürgin: «Für mich ist das Fraktionspräsidium eines der meistunterschätzten Ämter»

Text Jessica Pfister, Fotos Nik Hunger

Streift Yvonne Bürgin (55) durch die Werkstatt ihres verstorbenen Vaters in Rüti ZH, reist sie gedanklich zurück in ihre Kindheit. «Ich erinnere mich noch gut an den intensiven Geruch von verbranntem Horn, wenn mein Vater die glühenden Eisen kurz an die Hufe der Pferde hielt.» Die Familie lebte über der Schmiede. «Da meine Mutter auswärts in einem Lebensmittelladen arbeitete, war die Werkstatt für meine Geschwister und mich ein zweites Zuhause.»

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Obwohl Bürgin einige Maschinen ihres Vaters verkauft hat, beliess sie alles andere im Originalzustand – vom Drehtelefon und den angerosteten Werkzeugen an der Wand über den Amboss bis hin zu den Glutresten im Ofen. «Die alten Hufeisen hier bringen mir hoffentlich Glück», sagt die Mitte-Nationalrätin augenzwinkernd.

Vom Schwebebalken in die Politik

Wie stark sie es braucht, wird sich weisen. Seit September ist die Zürcher Oberländerin Fraktionschefin der Mitte – ihr Vorgänger, Philipp Matthias Bregy (47), wurde zum Parteichef gewählt. «Für mich ist das Fraktionspräsidium eines der meistunterschätzten Ämter», sagt Bürgin. Sie möge das Netzwerken im Hintergrund, auch wenn es in der Mitte nicht immer einfach sei, klare Mehrheiten für ein Geschäft zu beschaffen. «Weil wir keine Schwarz-Weiss-Politik machen und in der Mitte viele Meinungen aufeinanderprallen.»

Politisiert wurde Bürgin durch ihre Arbeit im Turnverein. Früher war sie selber Kunstturnerin, nahm auch einmal an der Schweizer Meisterschaft teil. «Ich war schnell und explosiv, deshalb gut im Pferdesprung und auf dem Schwebebalken.» Doch ins Kader hat sie es nicht geschafft – mit der Begründung, sie sei zu breit. «Das war natürlich nicht nett, aber ich habs verkraftet.»

Bald wollte Bürgin mehr als Anlässe veranstalten und Geld für eine neue Turnhalle auftreiben. Es folgte die typische Schweizer Ochsentour: Schulpflege, Kantonsrat, Nationalrat. Seit 2022 ist sie zudem Präsidentin der 13'000-Einwohner-Gemeinde Rüti, die früher wegen der Webmaschinenindustrie weltweit berühmt war.

Zusammenarbeit trotz Trennung

Noch heute wohnt Bürgin in ihrem Elternhaus. «Ich bin vom Kinderzimmer in den Estrich gezogen», sagt sie lachend. Diesen haben sie und ihr Ex-Mann, ein Steinmetz, mit Mitte 20 selber ausgebaut. Zu dieser Zeit eröffnete das Paar auch sein Natursteingeschäft im Erdgeschoss – Bürgin, die ursprünglich eine Ausbildung zur Textilentwerferin absolviert hatte, bildete sich in der Buchhaltung weiter.

Trotz der Trennung nach rund 30 Jahren Beziehung arbeiten die beiden weiter zusammen. «Zu erkennen, dass wir uns auseinandergelebt haben, war ein längerer Prozess. Und als Katholikin habe ich damit gehadert.» Heute ist Bürgin glücklich in einer neuen Beziehung, geniesst aber auch die Freiheit, dass sie und ihr Partner je eine eigene Wohnung haben.

Mit ihren Kindern Pascale (23), Matthias (21) und Nora (19) lebt sie «wie in einer WG». «Jeder macht sein Ding, wir treffen uns meist am Wochenende zum Essen.» Dann kocht allerdings nicht sie («diese Zeiten sind vorbei»), sondern meist ihr Sohn, der Wirtschaftsinformatik an der Ostschweizer Fachhochschule studiert. Die Jüngste macht gerade den Lehrabschluss im Verkauf beim Modegeschäft Bongénie in Zürich, die Älteste ihren Master in BWL an der Uni Bern. «Mami und ich haben dort eine Wohnung – die durfte aber ich einrichten», erzählt Pascale. «Den Kindern hat es bei uns etwas zu viel aus Stein», sagt Bürgin schmunzelnd.

Am Esstisch aus rotem Granit bereitet sich Bürgin auf ihre Geschäfte als Finanzpolitikerin vor. «Die Zahlen geben mir den Überblick über alle grossen Themen in Bundesbern, das fasziniert mich.» Matthias bringt seiner Mutter einen Espresso. «Er ist unser Barista», sagt Bürgin. Die Maschine, bei der man die Bohnen selber mahlen muss, beherrsche nur er.

Obwohl Bürgin nie auf staatliche Kinderbetreuung angewiesen war («Meine Mutter lebt im Stock unter uns»), setzt sie sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein – und für eine mehrwöchige Elternzeit. «Diese bringt den Familien wirklich etwas im Gegensatz zur Individualbesteuerung!»

Trotz Meinungsverschiedenheiten ist SP-Kommissionskollegin Tamara Funiciello (36) voll des Lobes: «Yvonne ist unglaublich kompetent – um ihr in ihren Dossiers das Wasser reichen zu können, muss man Gas geben.» FDP-Fraktionschef Damien Cottier (51) schätzt Bürgin als «ehrliche und direkte Kollegin». Dass die Zusammenarbeit mit der FDP teilweise harze, liege nicht an ihr persönlich. «Sie muss eine Partei leiten, die ohne klaren Kompass mal nach links oder nach rechts tendiert.»

Teilt die Sorgen über die Zuwanderung

«Ich schreibe meinen Fraktionskollegen nicht vor, wie sie zu stimmen haben», sagt Bürgin. Dass sich die Urner Mitte-Ständerätin Heidi Z’graggen (60) für die 10-Millionen-Initiative der SVP ausgesprochen hat, kann Bürgin nachvollziehen. «Z’graggen hat bis zuletzt für einen Gegenvorschlag gekämpft. Ich verstehe, dass sie frustriert ist.» Auch sie teile die Sorgen über volle Züge und steigende Mieten.

«Doch eine Glocke über die Schweiz zu stülpen, ist der falsche Weg!» Dafür präsentierte Bürgin jüngst ein Massnahmenpaket mit alternativen Rezepten: Dazu gehört eine konsequente Verdichtung in den Städten, mehr Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten. «Ich etwa bin eine Eule und arbeite viel lieber bis in den Abend.»

Den Kurswechsel ihrer Partei, neue Atomkraftwerke zuzulassen, verteidigt sie: «Seit der Ära von Doris Leuthard ist viel passiert.» Elektroautos, Digitalisierung und KI würden den Strombedarf enorm erhöhen. «Bei so grundlegenden Fragen finde ich es richtig, dass am Schluss das Volk entscheidet.» Dafür braucht Bürgin kein Hufeisen.