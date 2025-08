Wenn der Last-Minute-Deal platzt Diese Massnahmen plant der Bund für den Notfall

Der Bundesrat ist optimistisch, dass in letzter Sekunde doch noch ein Deal mit US-Präsident Donald Trump rausspringt. Der Bund arbeitet derzeit aber auch an Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft. Die Meinungen, was richtig ist, gehen weit auseinander.

Publiziert: 13:50 Uhr | Aktualisiert: 14:12 Uhr