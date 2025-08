1/5 39 Prozent: Mit diesem Zollsatz hat US-Präsident Donald Trump die Schweiz schockiert. Foto: keystone-sda.ch

Wie weiter? Das ist die grosse Frage, seit US-Präsident Donald Trump (79) der Schweiz auf den 1. August hin einen Zollsatz von 39 Prozent angekündigt hat. Am Montag hat der Bundesrat nun eine Krisensitzung abgehalten.

Die grosse Frage: Lässt sich bis zum Start der Strafzölle am 7. August noch ein Deal realisieren? Kann mit den USA weiterverhandelt werden? Welche Zugeständnisse kann die Schweiz Trump machen? Und wie lautet ein Plan B, wenn der Zollhammer am Donnerstag kommt?

Am Vormittag hat die Sitzung begonnen, nun teilt der Bundesrat mit, er sei fest entschlossen, die Gespräche und Verhandlungen mit den USA über die vorliegende gemeinsame Absichtserklärung hinaus «und wenn nötig auch nach dem 7. August 2025 weiterzuführen». Im Rahmen seiner Kontakte mit der Schweizer Wirtschaft habe der Bundesrat neue Ansätze für die Gespräche mit den USA entwickelt.



Er werde die Verhandlungen fortsetzen, um eine Einigung mit den USA zu erzielen, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. «Um die Zoll-Situation zu verbessern und gleichzeitig die Anliegen der USA zu berücksichtigen, setzt die Schweiz alles daran, den USA in dieser neuen Verhandlungsphase ein noch attraktiveres Angebot zu unterbreiten.»

Worin dieses Angebot bestehen könnte, teilt der Bundesrat nicht mit. Höhere Schweizer Investitionen in den USA, Verhandlungen über Medikamentenpreise der grossen Pharmakonzerne, der Kauf fossiler Energie in Amerika oder Zollsenkungen für landwirtschaftliche Produkte wie Rindfleisch waren zuvor als mögliche Verhandlungsmasse genannt worden.

Gegenmassnahmen seien «zurzeit» keine geplant, schreibt der Bundesrat weiter.

Auch an Plan B gearbeitet

Zudem verweist der Bundesrat auf einen Plan B, sollten die Verhandlungen bis zum 7. August nicht erfolgreich sein: «Um Entlassungen bei vorübergehenden Arbeitsausfällen, die aufgrund der neuen Zölle unumgänglichen sein dürften, zu vermeiden, liegt mit den Kurzarbeitsentschädigungen ein bewährtes Instrument vor», schreibt er. Rund 60 Prozent der Schweizer US-Exporte wären vom Zoll betroffen. Gegenüber der Konkurrenz aus Japan oder der EU würde der hohe Zollsatz den Standort Schweiz schwächen.

Nach wie vor setzt der Bundesrat auf das Argument der Schweizer Investitionen in den USA: Der bilaterale Handel hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten vervierfacht. Unser Land belegt den sechsten Rang bei den ausländischen Investitionen in den USA und bei Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung sogar den ersten Platz», heisst es in der Medienmitteilung. «Der Bundesrat will an diesen dynamischen Wirtschaftsbeziehungen festhalten.»