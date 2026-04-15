Ordensschwestern machen halbe Milliarde mit Spitalverkauf

Das Kloster Ingenbohl hat das Basler Claraspital für 530 Millionen Franken verkauft. Was machen die Ordensfrauen mit dem ganzen Geld? Blick hat nachgefragt.

Was machen sie mit dem Geldsegen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Basler Claraspital wurde für rund eine halbe Milliarde Franken verkauft

Der Verkauf bringt dem Kloster Ingenbohl finanzielle Sicherheit

Nur 15 der 270 Klosterschwestern sind weniger als 70 Jahre alt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Das Basler Claraspital wurde im November vom Kloster Ingenbohl ans Unispital Basel (USB) verkauft. Jetzt hat das öffentlich-rechtliche Spital seine Bilanz veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich: Die Übernahme dürfte rund eine halbe Milliarde Franken gekostet haben.

Die Vertragsparteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart. Deshalb konnte man über den Preis bislang nur spekulieren. Nun ist in den Büchern einsehbar, dass die Darlehen Dritter im letzten Jahr um 520 Millionen Franken gestiegen sind. Die Bilanzsumme selber hat um 530 Millionen Franken zugenommen, wie der «Bote» schreibt.

Altersfürsorge für Klosterschwestern

Damit ist klar, der Verkauf hat den Schwestern rund eine halbe Milliarde in die Kassen gespült – und sie können das Geld gebrauchen. Denn die demografische Entwicklung des Ordens macht dem Kloster Ingenbohl mit Hauptsitz oberhalb von Brunnen SZ zu schaffen.

Schwester Tobia erklärt auf Anfrage von Blick: «Nur 15 der insgesamt 270 Schwestern sind jünger als 70 Jahre.» Schon heute lebten 125 in Pflegeheimen oder im betreuten Wohnen. Mit dem Verkauf des Spitals sei sichergestellt, dass die Schwestern auch in Zukunft versorgt seien. Damit ist ein Teil der Ausgaben geklärt – was das Kloster aber mit dem Rest des Geldes macht, bleibt im Dunkeln.

Daneben finanziert sich das Kloster durch Minimalrenten und vereinzelte Vermietungen. Ein Teil dieser Einnahmen fliesst an wirtschaftlich schwächere Provinzen des Ordens.

Zu wenig Verwaltungsrätinnen

Die Alterung der Mitglieder war auch der Grund, weshalb der Orden die Verantwortung für das Claraspital abgeben musste. «Es war längerfristig nicht mehr möglich, genügend Verwaltungsrätinnen aus unseren Reihen zu stellen», erklärt Schwester Tobia.

Die Entscheidung sei den Schwestern nicht leicht gefallen. Aber sie sei notwendig gewesen, um verantwortungsvoll zu handeln, betont Schwester Tobia. Mit dem Verkauf des Spitals sei sowohl für die Schwestern als auch das Spital eine gute Lösung gefunden worden.

Spital soll Krebszentrum werden

Auch das USB scheint zufrieden mit dem Deal zu sein. Verwaltungsratspräsident Robert-Jan Bumbacher sagt, dass man mit der Übernahme des Claraspitals «hervorragend qualifiziertes Personal» und eine «exzellente Unternehmensstruktur» übernehmen könne.

Das Herzstück am Standort Claraspital soll zu einem Krebszentrum entwickelt werden. Die Mitarbeiter der Clara-Gruppe werden im Verlaufe dieses Jahres voll ins Universitätsspital integriert.