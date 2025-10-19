Die SVP könnte nun auch die Westschweiz erobern: In Genf und im Jura hat die Partei am Sonntag die Chance, erstmals in die Regierung der beiden Kantone einzuziehen. Es wären die einzigen Sitze in den vollständig französischsprachigen Kantonen.

1/6 In Genf hat SVP-Mann Lionel Dugerdil gute Chancen, in die Regierung einzuziehen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SVP könnte historische Regierungssitze in der Westschweiz gewinnen

SVP-Kandidaten in Genf und Jura präsentieren sich als gemässigte Brückenbauer

In Genf trennen nur 5500 Stimmen den SVP- vom Grünen-Kandidaten

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Die SVP scheint aktuell unaufhaltbar – und schreibt dabei Geschichte. Laut aktuellstem Wahlbarometer, das die Forschungsstelle Sotomo regelmässig im Auftrag der SRG durchführt, hätte die Rechtspartei mittlerweile einen Wähleranteil von über 30 Prozent – ein noch nie erreichter Höchstwert.

Besonders in der Deutschschweiz reitet die SVP auf der Erfolgswelle. Sie gewinnt nicht mehr nur im Parlament, sondern erobert auch die Kantonsregierungen. In der Romandie ist davon bisher jedoch wenig zu spüren. Ändert sich das an diesem Sonntag? Gleich in zwei Westschweizer Kantonen könnte die SVP Historisches schaffen.

Showdown in Genf

Im Kanton Genf kommt es zum Showdown zwischen Links und Rechts: Nach dem Rücktritt von Staatsrat Antonio Hodgers (49) wollen die Grünen ihren Sitz verteidigen. Doch im ersten Wahlgang war Herausforderer Lionel Dugerdil (44) ihrem Kandidaten Nicolas Walder (59) bereits dicht auf den Fersen. Nur rund 5500 Stimmen trennten die beiden.

Dugerdil wäre für den sonst so linken Stadtkanton eine waschechte Überraschung – und gleichzeitig auch der einzige SVP-Regierungsrat eines vollständig französischsprachigen Kantons. In der Westschweiz hat die Partei aktuell nur im Wallis und in Freiburg Sitze in der Exekutive.

Ihm gleichtun könnte es am anderen Ende der Romandie ausgerechnet ein Exil-Berner: Fred-Henri Schnegg (60), Bruder des Berner Gesundheitsdirektors Pierre Alain Schnegg (62), will im Jura in die Regierung. Dabei kann der Anti-Separatist ausgerechnet auf die Gemeinde hoffen, die er eigentlich stoppen wollte: Zum ersten Mal darf auch Moutier nach dem Kantonswechsel von Bern in den Jura an den Wahlen mitbestimmen. In der Kleinstadt ist die SVP stärker als im restlichen Kanton.

SVP-Männer als Brückenbauer

Sowohl Dugerdil in Genf als auch Schnegg im Jura offenbaren das Erfolgsrezept: Die beiden gelten als Brückenbauer, zeigen sich gemässigt und kompromissbereit. Biobauer Dugerdil profiliert sich mit Sicherheitsthemen – und zeigt sich bei der EU sehr zurückhaltend. Sowohl die FDP als auch die Wirtschaftsverbände unterstützen die SVP-Hoffnung.

Schnegg konnte sich dagegen als Staatsangestellter einen Namen machen. Als er das kantonale Volksschulamt übernahm, befand es sich in einer Krise. Der Berner sorgte für Ruhe – und damit bis nach links für Sympathien.

Anders als in Genf, wo es um eine einfache Ersatzwahl geht, ist die Ausgangslage im Jura deutlich verworrener: Ganze 18 Kandidierende wollen einen der fünf Sitze ergattern.

Affäre Courtet belastet Jura-Wahlen

Nicht nur Schnegg sorgt dabei für Schlagzeilen. Bildungsdirektor Martial Courtet (49) – aktuell Schneggs direkter Vorgesetzter – muss die Wiederwahl als Unabhängiger versuchen. Auf Druck des Mitte-Parteivorstands hatte er sich von der Liste zurückgezogen. Grund war ein Untersuchungsbericht, laut dem der Bildungsdirektor in seinem Departement ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen habe.

Der SVP spielt die Affäre Courtet in die Hände. Ob es am Sonntagnachmittag tatsächlich zur grossen Premiere kommt, wird sich allerdings noch zeigen.